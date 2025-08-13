Klassiktage Berlin-Brandenburg 2025 – Fünf Bundesländer erleben klassische Musik auf höchstem Niveau

Vom 21. August bis zum 7. September 2025 werden die Klassiktage Berlin-Brandenburg eine herausragende Bühne für klassische Musik bieten. In fünf Bundesländern und an einmaligen historischen Orten können Besucher live erlebte Meisterwerke genießen, die das Herz eines jeden Musikliebhabers höher schlagen lassen. Tauchen Sie ein in die Welt der Musik und Kultur!
Programm-Highlights und Dramaturgie
Die Edition 2025 setzt auf eine kuratierte Mischung aus beliebten Meisterwerken, Wiederentdeckungen und thematischen Akzenten. Als roter Faden kehrt Telemanns komische Oper „Pimpinone“ in mehreren Gastspielen wieder. Kammermusik-Schwerpunkte reichen von Mozarts Divertimenti über die „Jagdquartette der Klassik“ (Kraus, Haydn, Mozart) bis zu „Eine musikalische Liebe“ – einem Porträt der Beziehung von Clara und Robert Schumann sowie Johannes Brahms. Barocke Signaturwerke wie Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ treffen auf Werke Friedrichs des Großen.
Termine, Orte, Programme & Preise
Die Übersicht listet alle 16 Veranstaltungen kompakt mit Datum, Uhrzeit, Spielstätte, Programmtitel und Eintrittspreisen.
|Datum
|Uhrzeit
|Ort / Spielstätte
|Programm
|Eintritt
|Do, 21.08.2025
|15:00
|Berlin, Bode-Museum (Gobelinsaal)
|Telemann: „Pimpinone“ – Komische Oper; Yuri Mizobuchi (Mezzosopran), Stephen Barchi (Bariton); Ltg. Yuko Tomeda; Insz. Dr. Roland Treiber; Mozartensemble Berlin
|48 € / 40 €
|Fr, 22.08.2025
|18:00
|Berlin, Schloss Schönhausen (Festsaal)
|Jagdquartette der Klassik – Kraus F-Dur „Jagdquartett“, Haydn C-Dur op. 33/3 „Vogelquartett“, Mozart B-Dur KV 458 „Jagdquartett“; Mozartensemble Berlin
|36 €
|Fr, 22.08.2025
|18:00
|Schöneiche, ehem. Schlosskirche
|Mozart Bläsermusik – Divertimenti KV 213, 240, 252, 253, 270; Mozart Bläserquintett Berlin
|36 €
|Sa, 23.08.2025
|19:00
|Oranienburg, Schlosspark – Gartenzimmer „Glaube“
|Telemann: „Pimpinone“; Mizobuchi, Barchi; Ltg. Tomeda; Insz. Treiber; Mozartensemble Berlin
|35 €
|So, 24.08.2025
|18:00
|Berlin, Zitadelle Spandau (Gotischer Saal)
|„Eine musikalische Liebe“ – Clara & Robert Schumann, Brahms; RODUR Trio
|36 € / 28 €
|So, 24.08.2025
|18:00
|Mirow, Schloss (Festsaal)
|Jagdquartette der Klassik; Mozartensemble Berlin
|36 €
|Mi, 27.08.2025
|18:00
|Dresden, Schloss Albrechtsberg (Kronensaal)
|Vier Jahreszeiten & Mozart – Vivaldi: „Le quattro stagioni“; Mozart: „Eine kleine Nachtmusik“, KV 107/1; Solistinnen: Junko Fukabori (Violine), Yuko Tomeda (Cembalo); Mozartensemble Berlin
|65 € / 55 € (Package mit Schlossführung & Getränk: 80 €)
|Do, 28.08.2025
|18:00
|Dresden, Schloss Albrechtsberg (Kronensaal)
|Telemann: „Pimpinone“; Mizobuchi, Barchi; Ltg. Tomeda; Insz. Treiber; Mozartensemble Berlin
|65 € / 55 € (Package: 80 €)
|Fr, 29.08.2025
|18:00
|Bad Freienwalde, Schloss (Teehäuschen)
|„Eine musikalische Liebe“ – Clara & Robert Schumann, Brahms; RODUR Trio
|36 € / 28 €
|Sa, 30.08.2025
|16:00
|Berlin, Bode-Museum (Gobelinsaal)
|Friedrich der Große & Vivaldi – Vivaldi: „Vier Jahreszeiten“; Friedrich II: Flötenkonzert G-Dur, Sinfonie A-Dur; Fukabori (Violine), Yasuko Fuchs-Imanaga (Flöte); Mozartensemble Berlin
|48 € / 40 €
|So, 31.08.2025
|16:00
|Mildenberg, Ziegeleipark (Ringofen II)
|Telemann: „Pimpinone“; Mizobuchi, Barchi; Ltg. Tomeda; Insz. Treiber; Mozartensemble Berlin
|48 € / 40 €
|So, 31.08.2025
|16:00
|Berlin, Schloss Köpenick (Aurorasaal)
|„Eine musikalische Liebe“ – Clara & Robert Schumann, Brahms; RODUR Trio
|36 € / 28 €
|Fr, 05.09.2025
|18:00
|Berlin, Schloss Glienicke (Kavalierssaal)
|Mozart Bläsermusik – Divertimenti KV 213, 240, 252, 253, 270; Mozart Bläserquintett Berlin
|36 €
|Sa, 06.09.2025
|16:00
|Berlin, Bode-Museum (Gobelinsaal)
|Jagdquartette der Klassik; Mozartensemble Berlin
|36 €
|So, 07.09.2025
|15:00
|Bad Lauchstädt, Goethe-Theater
|Telemann: „Pimpinone“; Mizobuchi, Barchi; Ltg. Tomeda; Insz. Treiber; Mozartensemble Berlin
|42 € / 30 €
|So, 07.09.2025
|16:00
|Berlin, Bode-Museum (Gobelinsaal)
|Mozart Bläsermusik – Divertimenti KV 213, 240, 252, 253, 270; Mozart Bläserquintett Berlin
|36 €
Kurzbeschreibungen (redaktionelle Auswahl)
Jede Veranstaltung wird durch einen prägnanten Fokus charakterisiert, um Programmprofil und Besonderheit des Ortes zu verdeutlichen.
- „Pimpinone“ (mehrfach): pointiertes Opera-buffa-Kammerspiel über Rollenbilder und Emanzipation, szenisch dicht und humorvoll.
- Jagdquartette der Klassik: Natur- und Jagdtopoi bei Kraus, Haydn und Mozart – kammermusikalisch konzentriert.
- Mozart Bläsermusik: Divertimenti als Serenaden-Kernrepertoire in farbreicher Quintett-Fassung.
- „Eine musikalische Liebe“: Trio-Porträt der Beziehung Clara/Robert Schumann und Brahms – poetisch und intim.
- Friedrich der Große & Vivaldi: Barock-Evergreen „Vier Jahreszeiten“ im Dialog mit Flötenkunst und Sinfonik des preußischen Königs.
Spielstätten 2025
Die Auswahl reicht von preußischer Residenzkultur bis Industriekulisse und erweitert die Reichweite über Berlin und Brandenburg hinaus.
Berlin: Bode-Museum, Schloss Köpenick, Schloss Schönhausen, Zitadelle Spandau, Schloss Glienicke
Brandenburg: Schlosspark Oranienburg, Ziegeleipark Mildenberg, Schlosskirche Schöneiche, Schloss Freienwalde
Mecklenburg-Vorpommern: Schloss Mirow
Sachsen: Schloss Albrechtsberg Dresden
Sachsen-Anhalt: Goethe-Theater Bad Lauchstädt
Tickets & Vorverkauf
Zentraler Verkauf über Eventim, Classictic, Papagena (Tel. 030 47997447) und Get Your Guide. Zusätzliche lokale Vorverkaufsstellen an den Spielorten (u. a. Staatliche Museen zu Berlin, Tourist-Information Oranienburg, Kasse Ziegeleipark, Schlosskassen Mirow/Bad Freienwalde).
Hinweis: Tickets für Bode-Museum, Schloss Köpenick und Schloss Mirow beinhalten am Konzerttag freien Museumseintritt. Preise verstehen sich zzgl. Vorverkaufsgebühren der jeweiligen Verkaufsstelle. Änderungen vorbehalten.
Veranstalter
Veranstalter ist der gemeinnützige Verein Musik in Brandenburgischen Schlössern e. V.. Der Verein realisiert seit 26 Jahren Konzerte, Opern und szenische Aufführungen in historischen Spielstätten und bietet Künstlerinnen und Künstlern eine hochwertige Bühne. 2025 hat sich das Opernensemble „Schlossoper Berlin-Brandenburg“ formiert; 2026 folgt das Projekt „Oper in Parks und Schlössern“ (Leitung: Stephen Barchi).
Die Klassiktage 2025 verbinden künstlerische Exzellenz mit architektonischer Vielfalt und präsentieren ein dichtes Festivalprofil von der Barockoper über Serenaden bis zur romantischen Kammermusik. Die länderübergreifende Ausrichtung und die besondere Auswahl an Spielstätten schaffen Konzertmomente mit Charakter und Wiedererkennungswert.
Weiterführende Hinweise
Mehr Informationen zum Programm: www.berliner-schlosskonzerte.de
Ticket- und Serviceinfos: zentrale Portale und lokale Vorverkaufsstellen der Spielstätten
Pressekontakt: info@berliner-schlosskonzerte.de
Kurzzusammenfassung:
Die Klassiktage Berlin-Brandenburg (21.08.–07.09.2025) umfassen 16 Termine in fünf Bundesländern. Kernstücke sind Telemanns „Pimpinone“, die Jagdquartette (Kraus, Haydn, Mozart), Mozarts Divertimenti sowie Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und Musik Friedrichs des Großen. Spielorte wie Bode-Museum, Schloss Albrechtsberg, Goethe-Theater Bad Lauchstädt und der Ziegeleipark Mildenberg prägen das Profil. Alle Termine sind mit Datum, Uhrzeit, Ort und Preisen ausgewiesen; ausgewählte Tickets beinhalten freien Museumseintritt am Konzerttag.
