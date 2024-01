Immer frische Luft: Innovative Steuerung verbindet Induktion und Dunstabzugshaube

Die Leistung stimmt – die Luft ist rein

Koch und Kellner. Als eingespieltes Team kennt man sie aus jedem Restaurant als typisches Beispiel für ein erfolgreiches Zusammenspiel. Sobald die Küche ein Essen zubereitet hat, kommt der Service zum Einsatz und bringt die Bestellung an den Tisch. Vergleichbar funktioniert das Zusammenwirken von zwei Küchengeräten, die gemeinsam für frische Luft sorgen. Die Rede ist von einer innovativen Assistenz-Funktion, über die das Induktionskochfeld mit der Dunstabzugshaube kommuniziert und diese leitet: Die Steuerung „hoodCON“ von ORANIER, einem der führenden deutschen Anbieter innovativer Küchentechnik.

Fast alle Induktionskochfelder des Herstellers sind serienmäßig mit der Steuerung ausgestattet und ausgewählte Dunstabzugshauben verfügen ebenfalls über eine entsprechende Schnittstelle. Sie sind also „hoodCON ready“- hood steht dabei für Haube und CON für Connect.

Wer kocht und brät, muss sich daher keine Gedanken mehr um die Gerüche machen. Beim Einschalten von „hoodCON“ am Kochfeld wird gleichzeitig die Haube in Gang gesetzt. Je nach Leistungsstufe des Kochfeldes arbeitet die Haube in der passenden Absaugstufe. Schaltet man herunter, reduziert auch sie ihre Leistung. Die Abzugshaube folgt also immer dem Kochfeld. Selbstverständlich kann die Funktion auch ausgeschaltet bleiben, wenn man zum Beispiel mit der italienischen Moka einen Espresso zubereitet und den verlockenden Duft nicht missen möchte.

Design am Puls der Zeit

Da Wand- und Deckenhauben optische Akzente setzen, steht neben der Technik das Design im Fokus. Mit seinem umfangreichen Sortiment bietet ORANIER für die individuelle Küchengestaltung eine große Auswahl, wobei insbesondere die Kopffreihauben immer wieder neue Maßstäbe setzen. Sie überzeugen nicht nur durch ihr äußeres Erscheinungsbild, sondern aufgrund des hohen Fettabscheidegrades mit viel frischer Luft und einer erstklassigen Energieeffizienz. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

