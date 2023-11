iFixit & Caseking feiern weiter und jetzt gibt es Geschenke!

Gewinne ein Driver-Bit aus massivem Gold!

Das Jubiläum geht weiter und wir legen noch eine Kohle drauf! Caseking wurde 20 und iFixit feiert stolze 10 Jahre in Europa. Um diese Anlässe zu würdigen, erhalten die nächsten 500 Käufer eines King Mod Systems Gaming PCs ein streng limitiertes MAHI Driver-Kit von iFixit kostenlos dazu. Und als wäre das nicht genug habt ihr die Chance ein edles Schraubendreher-Bit aus massivem 999er-Gold zu gewinnen. Jetzt heißt es schnell sein!

Jetzt auf Caseking.de!

Als besonderes Highlight handelt es sich bei den MAHI Driver Kits um die limitierte Caseking-Edition. Die Logo-Gravur macht es zu einem Sammlerstück das es so nicht zu kaufen gibt.

Zur Teilnahme sucht euch euren Traum-PC unter den Schmuckstücken von King Mod Systems aus gebt bei der Bestellung den Code SPECIALTOOLKIT2023 ein. Dann erhaltet ihr das MAHI Kit mit eurer Bestellung und seid automatisch im Lostopf um das goldene Bit zu gewinnen.

Der Preis ist ein wunderschönes Schraubendreher-Bit aus 999er-Gold, in Handarbeit von einem Goldschmied gefertigt. Das Prachtstück wiegt 12,52 g was einem Goldwert von 744 Euro entspricht (Stand 06.11.23).

Der glückliche Gewinner oder die Gewinnerin wird am 06.12. gezogen und von uns benachrichtigt.

Insgesamt existieren nur drei nummerierte Exemplare der Gold-Bits. Auch die anderen beiden werden demnächst ihren Weg zu Mitgliedern unserer Community finden, haltet dafür den Shop und unsere Social-Media-Kanäle im Auge!

Caseking und iFixit wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Wer gerne an seinem Rechner oder anderen elektronischen Geräten herumschraubt, wird dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits auf iFixit gestoßen sein. Das Unternehmen hat sich nicht nur mit seinen vielen kostenlosen Reparaturhandbüchern einen Namen gemacht, sondern produziert auch seine eigenen Reparaturwerkzeuge. Ziel des Unternehmens ist es, die Müllberge an Elektronikgeräten zu reduzieren und somit die Umwelt zu schonen, denn „Reparieren ist Recycling“. Mithilfe der hochwertigen iFixit-Tools können elektronische Geräte im Handumdrehen wieder repariert werden.

Wir verwenden iFixit Werkzeuge für den Bau jedes Gaming-PCs, der die heiligen Hallen der King-Mod-Schmiede verlässt. Somit ist jedes unserer Systeme vom Einstiegssystem bis zum wassergekühlten High-End-Rechner ein Beweis unseres Vertrauens in die umfangreiche Produktwelt von iFixit.

Alle Informationen zu der Aktion und dem Gewinnspiel finden sich auch noch einmal hier:

https://caseking.de/iFixit-Gold

Jetzt bei Caseking bestellen!

