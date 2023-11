Game-changer für Homerun Resources Inc. bei der Verarbeitung seines hochreinen Quarzsandes in heissen Sandbatterien

Einzigartiges Umsatz- und Kosteneinsparungspotenzial

Homerun Resources Inc. verkündete heute die Unterzeichnung eines Mehrparteienvertrags über die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Bereitstellung von Geldmitteln für kooperative Forschung und Entwicklung („CRADA“) mit Alliance for Sustainable Energy LLC, dem Manager und Betreiber des National Renewable Energy Laboratory („NREL“) im Rahmen eines Vertrags mit dem US-Energieministerium, und Babcock & Wilcox Enterprises Inc.

NREL und das Technologieunternehmen für saubere Energien Babcock & Wilcox (NYSE: BW) haben einen exklusiven Optionsvertrag über geistiges Eigentum zur Lizenzierung der ENDURING-Technologie zur partikelförmigen Energiespeicherung abgeschlossen, bei der Quarzsand zur Speicherung von Wärme verwendet wird, die aus überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Das 1977 gegründete NREL mit Sitz in Golden, Colorado, ist ein staatlich finanziertes Forschungs- und Entwicklungszentrum, das vom US-Energieministerium gefördert wird. Mit 2.685 Mitarbeitern und einem Budget von 544,9 Mio. USD (2020) ist das NREL auf die Forschung und Entwicklung in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Integration von Energiesystemen und nachhaltiger Transport spezialisiert. Das NREL ist führend bei der Entwicklung von Technologien zur thermischen Energiespeicherung auf Partikelbasis, die eine kostengünstige Technologie für die Speicherung von Energie über lange Zeiträume ermöglichen sollen.

Laut heutiger Pressemitteilung: „Diese Technologie wird weitreichende Auswirkungen haben; sie findet Anwendung bei der Netzspeicherung zur Integration erneuerbarer Energien und soll letztlich mit Erdgas konkurrieren. Im Rahmen des vom NREL geleiteten und mit Industriepartnern durchgeführten ENDURING-Projekts wurden Schlüsselkomponenten des Speichersystems entwickelt und ihre Funktionsweise durch Tests von Laborprototypen und Modellierung der Komponenten- und Systemleistung überprüft. Die Entwicklung unterstützt die Konstruktion eines elektrisch aufladbaren Partikelheizers, eines Wirbelschichtwärmetauschers, der einen Stromkreislauf antreibt, und eines Partikelspeichers für die Speicherung heißer Partikel bei 1200°C. Ein integriertes Speichersystem wurde entworfen und hinsichtlich Leistung und Kosten analysiert, um die technisch-wirtschaftlichen Ziele von LDES- („Long Duration Energy Storage“) Anwendungen zu verifizieren.“

