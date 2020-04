iDTRONICs neue Professional RFID Reader

RFID Reader Serie für Industrie 4.0 Produktionsprozesse

iDTRONIC als führender Anbieter für RFID Reader, hat seine Produktpalette um drei Professional Reader erweitert. Die leistungsstarken RFID Professional Reader sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: DESFire Panel Reader, DESFire M30 USB Reader und RFID Reader for Quality Control. Die RFID Reader wurden für aktuelle Kundenbedürfnisse entwickelt und werden bei einigen Kunden erfolgreich eingesetzt. Sie sind für eine Vielzahl an Anwendungen innerhalb von großen industriellen Automatisierungsprozessen im Rahmen von Industrie 4.0 und IoT Umgebungen bestens geeignet.

PERFEKT GERÜSTET FÜR NAHFELDUMGEBUNGEN

Die Professional RFID Reader Serie arbeitet in Nahfeldumgebungen mit der RFID HF Frequenz: 13.56 MHz. Sie unterstützen den Standard ISO 14443A/B, ISO 15693, ISO 18000-3M3/EPC HF Gen2 und HID iClass. RFID Transponder und RFID Tags mit allen gängigen MIFARE und EM Chips sind auslesbar. Die RFID Reader Module sind genormt und unter höchsten Sicherheitsstandards einsetzbar. Es wird ein Software Entwicklungskit mit einer Demo Software für Windows Systeme mitgeliefert. Dies ermöglicht eine einfache Einbindung der RFID Reader in Ihre bestehenden Systeme.

DESFire PANEL READER: ZUGRIFFSKONTROLLEN AN MASCHINEN

Der DESFire Panel Reader ist ein kabelgebundenes RFID Lesegerät zur Integration in Maschinensteuerungen zur Zugriffskontroll-Identifikation. Die Anbindung ist mit einem USB VCP oder optional mit einem RS232 Anschluss möglich. Die Vorderseite hat eine Einkerbung für die Integration eines Keyfobs. Die integrierte LED-Statusanzeige zeigt eine erfolgreiche Tag-Kommunikation an. Die integrierte Antenne überträgt entweder zyklisch mit Einzelübertragung (kontinuierlicher Betrieb) oder manuell (ein/aus) die Daten. Der DESFire Panel Reader wurde speziell für Nahfeldumgebungen mit kurzen Lesereichweiten von maximal 2 cm entwickelt. Damit wird sichergestellt, dass nur autorisiertes Personal Zugriff auf die Maschinensteuerung hat.

Weitere Informationen: https://idtronic-rfid.com/lesegeraete-industrie/hf/desfire-panel-reader/

DESFire M30 USB READER: FLIEßBANDFERTIGUNG VON ELEKTRONIK

Der DESFire M30 USB Reader ist ein RFID Lesegerät in M30 Gehäuse zur Integration an Fließbändern für großvolumige Produktionen oder Teileproduktionen innerhalb der Elektronikbranche. Die integrierte Antenne überträgt die Daten des RFID Tags oder RFID Labels. Der DESFire M30 USB Reader wurde speziell für Nahfeldanwendungen mit kurzen Lesereichweiten von maximal 2 cm entwickelt. Die richtige Zuordnung von Teilen und Gütern innerhalb der einzelnen Prozessschritte ist wichtig für eine fließende Produktion. Sobald ein elektronisches Teil oder eine Ware nicht an der richtigen Stelle montiert ist, erscheint eine Fehlermeldung. Die Ausschussquote wird durch den Einsatz von RFID-Technologie reduziert werden. Das RFID Lesegerät hat eine USB VCP Anbindung. Damit ist eine Verbindung an jedem beliebigen Endgerät mit USB-Anschluss möglich.

Weitere Informationen: https://idtronic-rfid.com/lesegeraete-industrie/hf/desfire-m30-usb-reader/

RFID READER FOR QUALITY CONTROL: QUALITÄTSKONTROLLEN

Der RFID Reader for Quality Control ist ein kompaktes RFID Lesegerät zur Anbindung an Maschinen oder Fließbändern. Der RFID Reader hat eine Ethernet Verbindung mit RJ45 Anschluss. Diese dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromversorgung (PoE). Die Stromversorgung ist per +24 Vdc M12 Anschluss möglich. Das RFID Lesegerät für die Qualitätskontrolle übernimmt den gesamten Qualitätskontrollprozess innerhalb einer Produktion. Die integrierte Antenne sendet die Daten direkt an ein System, um mögliche Produktionsfehler zu vermeiden. Optional ist der RFID Reader mit einer externen SMA Antenne aufrüstbar. Die Personalkosten für die Qualitätskontrolle werden durch den Einsatz der RFID-Technologie reduziert.

Weitere Informationen: https://idtronic-rfid.com/lesegeraete-industrie/hf/rfid-reader-for-quality-control/

iDTRONICs LEISTUNGSMERKMALE

Unsere RFID Professional Reader Serie ist zertifiziert nach RoHS und REACH. Die RFID Reader werden mit einem Software Entwicklungs-Kit für Windows Systeme geliefert. Dieses unterstützt die Programmiersprachen: Binary command protocol, VS2005 C++ Libary. Mit Hilfe unserer Demo Software Erklärung vereinfacht das SDK die Anbindung an Ihre bestehenden Systeme.

Software Development Kit: http://download.idtronic.de/Embedded/Embedded UHF SDK_M800_M900_M950.zip

Demo Software Erklärung: https://www.idtronic-rfid.com/f/bbshow_2019-05-22.pdf

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware für den Auto-ID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen LF125kHz, HF13.56MHz sowie UHF865 -928 MHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren.

iDTRONIC Professional RFID bietet:

Industrietaugliche RFID Systeme bestehend aus Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Portalen

RFID Antennen für stationäre und Embedded Lesegeräte

Handheld Computer und Datenlogger mit integrierter RFID-Technologie

Embedded RFID Module und Leser

RFID Leser und Schreiber

Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID-Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

Hohe-Leistungsfähigkeit

Zuverlässige Qualität

Schnelle Produkteinführungszeit

Exzellenter Wert

Innovatives Design

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

Firmenkontakt

iDTRONIC GmbH

Patrick Kochendörfer

Donnersbergweg 1

67059 Ludwigshafen

+49 621 6690094-21

pk@idtronic.de

https://www.idtronic-rfid.com

