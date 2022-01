iC Consult Group übernimmt SecureITsource

Münchner Beratungsunternehmen setzt sich 2022 mit zwei Akquisitionen an die Spitze des IAM-Service-Markts

München, 18. Januar 2022 – Die iC Consult Group, der weltweit führende Berater und Systemintegrator im Bereich Identity & Access Management (IAM), gibt die Übernahme von SecureITsource, einem nordamerikanischen Anbieter von IAM-Services, bekannt. Mit dieser zweiten Akquisition innerhalb einer Woche setzt sich iC Consult an die Spitze des weltweiten Marktes für IAM-Services. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

SecureITsource mit Sitz in Roswell, Georgia, wurde 2015 von einem Team erfahrener IAM-Experten gegründet, die die Messlatte und den Status Quo im Markt für IAM-Consulting- und IAM-Professional-Services neu definieren wollten. Um dies zu erreichen, konzentrierten sich die Gründer darauf, ihren Kunden die Potenziale innovativer IAM-Technologien aufzuzeigen, und etablierten enge Partnerschaften mit Best-of-Breed-Anbietern wie Okta, SailPoint und CyberArk. In den vergangenen Jahren realisierte SecureITsource ein beeindruckendes Wachstum – mit einer ähnlich dynamischen Wachstumskurve wie iC Consult.

“Diese Übernahme – die nur wenige Tage auf die Akquisition von ICSynergy folgt – markiert für uns eine wichtige strategische Erweiterung des Portfolios. SecureITsource bringt als renommierter IAM-Player eine breite Kundenbasis, ein tiefes technologisches Verständnis und ein umfangreiches Lösungsangebot mit”, erklärt Jürgen Biermann, CEO der iC Consult Group. “Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren extrem dynamisch entwickelt und wird uns nun helfen, unsere führende Stellung im IAM-Service-Markt weiter zu festigen. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kräfte zu bündeln und unsere gemeinsamen Kunden auf ihrer IAM-Journey zu begleiten.”

Brad Kirkpatrick, CEO von iC Consult U.S., fügt hinzu: “Weltweit vertrauen immer mehr Unternehmen auf ein starkes Identity-Management, um ihre Kunden, ihre Mitarbeitenden und ihre Assets zuverlässig zu schützen. SecureITsource gehört in diesem Wachstumsmarkt zu den führenden Anbietern, und vereint tiefe IAM-Expertise mit einem breiten Set strategiescher Beratungsdienstleistungen, um weltweit tätige Kunden optimal bei ihren unternehmensweiten Initiativen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere Portfolios in einer durchgängigen Plattform zusammenzuführen und unsere marktführenden Lösungen gemeinsam auf ein neues Level zu heben.”

Ken Stone, CEO von SecureITsource, ergänzt: “Wir sind in den letzten Jahren rasant gewachsen und haben uns im U.S.-Markt als zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner etabliert. Die Übernahme durch die iC Consult Group stellt nun die Weichen für unser weiteres, nachhaltiges Wachstum und wird es uns ermöglichen, unser Technologieangebot und unsere geografische Präsenz deutlich zu erweitern. Darüber hinaus werden wir die Möglichkeit haben, unseren IAM-Kunden eine breite Palette neuer Services anzubieten, inklusive 24/7-Support über alle Zeitzonen hinweg. Damit sind wir hervorragend für die Umsetzung attraktiver, international Großprojekte in den USA und in Europa aufgestellt. Ich bin stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein.”

Am 13. Januar 2022 gab iC Consult die Akquisition von ICSynergy bekannt und baute mit der Übernahme des in Plano, Texas, ansässigen Anbieters von Identity & Access Management Services seine Stellung im internationalen IAM-Markt aus. Mit dem jetzt erfolgten Abschluss der beiden Akquisitionen beschäftigt die iC Consult Group, an der The Carlyle Group und Jürgen Biermann als Hauptanteilseigner beteiligt sind, über 500 Mitarbeitende an fünfzehn Standorten weltweit.

Die etablierte Marke SecureITsource wird als eigenständige Tochtergesellschaft der iC Consult Group unter Führung von CEO Ken Stone auf dem Markt agieren.

Interessierte Leserinnen und Leser finden weitere Informationen unter https://www.ic-consult.com.

Über iC Consult

Die iC Consult Group mit Hauptsitz in München, ist der weltweit führende unabhängige Berater, Systemintegrator und Dienstleister für Identity & Access Management (IAM). Das Leistungsportfolio umfasst Business- und Prozessberatung, Architektur, Design, Implementierung und Integration sowie IAM Managed Services und Identity as a Service Angebote. Die mehr als 500 Mitarbeitenden des Unternehmens haben bereits über 3.000 Projekte und Managed Service Lösungen für IAM erfolgreich umgesetzt. Die iC Consult Group, zu der die Tochtergesellschaften iC Consult, xdi360, IAM Worx, SecureITsource und Service Layers gehören, unterhält Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Spanien, Bulgarien, Großbritannien, den USA, Kanada und China. Mehr Informationen unter www.ic-consult.com

