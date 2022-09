IBsolution veröffentlicht Studie zur Unternehmenssteuerung

Auf welche Erfolgsfaktoren kommt es bei der Steuerung von Unternehmen an? Dieser Frage geht die Studie „Erfolgreiche Unternehmenssteuerung in einem dynamischen und herausfordernden Marktumfeld“ nach, die IBsolution heute veröffentlicht hat. Basierend auf den Studienergebnissen wird gezeigt, wie Unternehmen ein zukunftsfähiges Steuerungsmodell entwickeln können. Die Studie steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit.

Das soziale, ökologische und ökonomische Marktumfeld verändert sich immer schneller und radikaler. Für die Steuerung von Unternehmen haben diese Veränderungen enorme Auswirkungen. Um nachhaltigen und dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten, müssen die neuen Rahmenbedingungen in der Unternehmenssteuerung berücksichtigt werden.

Aktuelle Herausforderungen und künftige Erfolgsfaktoren

In der Studie „Erfolgreiche Unternehmenssteuerung in einem dynamischen und herausfordernden Marktumfeld“ hat IBsolution ermittelt, wie Fachleute aus dem Bereich Finanzen & Controlling die aktuellen Herausforderungen einschätzen und welche Parameter jetzt und in Zukunft die entscheidenden Erfolgsfaktoren in der Unternehmenssteuerung sind. Darüber hinaus analysiert die Studie, wie sich das Aufgabenspektrum im Bereich Finanzen & Controlling mit Blick auf die Unternehmenssteuerung verändert.

Datenqualität als Voraussetzung für Erfolg

Eine wesentliche Erkenntnis der Studie ist, dass Daten für die Unternehmenssteuerung erheblich an Bedeutung gewinnen. Dafür müssen sie allerdings in hoher Qualität vorliegen. Das aktuelle Marktumfeld und die enorme Veränderungsdynamik beschleunigen die Entwicklung hin zu datengetriebenen Unternehmen. Als weitere Herausforderungen gelten die Prozessautomatisierung durch die Nutzung innovativer Technologien und eine ausreichende Zahl an qualifizierten Mitarbeitenden, die über die erforderlichen fachlichen und technologischen Kompetenzen verfügen.

So wird die Unternehmenssteuerung erfolgreich

Wirksame Konzepte für die Unternehmenssteuerung müssen genügend Flexibilität bieten, um neue Entwicklungen frühzeitig zu antizipieren und sich darauf einzustellen. Eine konsequente Zukunftsorientierung ist eine zentrale Voraussetzung, um den Erfolg des Unternehmens langfristig zu sichern. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit sowie die Bereitschaft zur Transformation und Neuausrichtung der Unternehmenssteuerung in vielen Unternehmen durchaus vorhanden ist, die Umsetzung in die Praxis häufig jedoch noch nicht vollzogen wurde.

