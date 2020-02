Die C-IAM GmbH stellt auf der TWENTY2X in Hannover ihre IAM-Lösung MY-CAMP für KMUs vor

Hamburg, 19.02.2020 – Wie Identity- und Access Management den Mittelstand im Digitalisierungsprozess unterstützen kann und als Teil der Wertschöpfungskette im Unternehmen-Lebenszyklus gewinnbringend eingesetzt wird, stellt Jamshed Kharkan, CEO der

C-IAM GmbH im Rahmen seines Vortrags auf der kommenden TWENTY2X vor. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Identity und Access Management Systemen spezialisiert hat, ist Teil der Messe-Premiere in Hannover, die sich an CEOs mittelständischer Unternehmen, IT-/Digital Professionals, IT-Entscheider und Behördenleiter der öffentlichen Verwaltung richtet. Dort stellt das Unternehmen in Halle 8, Stand D11 seine IAM-Lösung MY-CAMP vor, die als Managed Service oder On Premise einsetzbar ist. Die von der

C-IAM GmbH speziell für KMUs entwickelte Enterprise-Lösung umfasst zahlreiche Zielsysteme, fertige Standard-Systeme, Reports und Workflows. Berechtigungen für neue Mitarbeiter werden per Mausklick erteilt oder nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses wieder entzogen. Der 20-minütige Vortrag von Herrn Kharkan mit dem Titel „IAM als Digitalisierungs-Enabler“ ist für den 18.03.2020 um 16:30 Uhr in Halle 8 in der Security Solutions Sessions geplant. „Wir freuen uns, den renommierten Fachbesuchern unsere IAM-Lösung für den Mittelstand präsentieren zu dürfen und blicken erwartungsvoll auf einen regen Know-how-Austausch mit allen anwesenden IAM-Experten vor Ort“, erklärt Jamshed Kharkan, Gründer und Geschäftsführer der C-IAM GmbH.

Über C-IAM GmbH

C-IAM schafft für Unternehmen ab 200 Mitarbeitern ideale Voraussetzungen, interne Compliance kostengünstig abzubilden und mehr Produktivität, Effizienz und Nachvollziehbarkeit in interne Prozesse zu bringen. Eine Enterprise Lösung, die zahlreiche Zielsysteme, fertige Standard-Prozesse, Reports und Workflows umfasst. DAS C-IAM System MY-CAMP Identity Suite (Made in Germany) schützt und vereinfacht Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit. Dabei ist stets nachvollziehbar, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat: Missbrauch ist verhindert und die DSGVO gewährleistet. Zudem speichert C-IAM sämtliche Daten ausschließlich in Deutschland. Weiterführende Informationen unter https://www.c-iam.com

