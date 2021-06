Hype um Vertriebsförderung aus Ostwestfalen in DieWelt

Die zur Seedcom Gruppe angehörige Crea Union GmbH aus Bielefeld verzeichnet eine doppelt so hohe Nachfrage nach ihren Softwarelösungen onAcademy und onPartner. Wirtschaftspsychologe Süleyman Daral, Mitbegründer und Experte für Verhaltensökonomie und Vertrieb, sieht den Hype in zwei wesentlichen Punkten: “Zum einen ist flexibles Blended Learning genau das Richtige für unsere Zeit und auch für die Zukunft. Zum Anderen ist es der zwingend erforderliche Multichannel Ansatz.” Daral ist der Meinung, dass Unternehmen ihren Vertrieb neu ausrichten und auch bewusst neue Wege ausprobieren müssen. Hierzu eignet sich der Direktvertriebsweg besonders. “Wir sind die letzten Jahre stetig gewachsen und haben eine Betriebsgröße von über 30 Mitarbeitern erreicht. Für die Zukunft haben wir noch einiges vor”, so Süleyman Daral.

Mit der Multi-Level-Marketing-Software onPartner, können Kund*innen mit ihrem Unternehmen wachsen und erhalten eine zentrale und gemeinsame Plattform für den Betrieb und den Vertrieb. Da sie komplett online läuft, ist keine Installation notwendig.

Unabhängige Verkäufer / Empfehler können nun z.B. die Produkte des Anbieters durch Homeparties (virtuell), persönliche Beratung oder via Online-Werbung weitervermitteln. Dabei werden die Absätze dank autom. replizierten Webseiten & Shops realisiert. Der gesamte Kauf, Zahlungs- und Lieferprozess erfolgt digital. Der Vermittler erhält automatisch eine Vergütung für die Vermittlung und sieht seine gesamten Erfolge und Team-Umsätze in seinem persönlichen Vertriebsbackoffice. Jegliche Daten für die Warenwirtschaft und Fibu, werden an die genutzte SAP-Plattform übermittelt.

onPartner ist nachweislich eine der modernsten Lösungen auf dem Markt, welche weitaus mehr als nur Daten verwaltet, sondern bewusst und gezielt den Vertrieb durch innovative und stetig weiterentwickelte Ideen fördert. Sie verfügt über einen ortsunabhängigen Zugang, sprich: Vertriebsmitarbeiter erhalten einen Zugang zu der onPartner-Software. So kann auch in Homeoffice-Zeiten eine einfache Nutzung sichergestellt werden.

Für die Verbesserung weiterer vertrieblicher Aktivitäten, das Onboarding von neuen Vertrieblern oder auch allgemeinen internen Schulungen, bietet Crea Union zudem die Software onAcademy an. Damit kann eine eigene digitale Bildungsplattform kreiert werden, auf der digitale Lerninhalte online zur Verfügung gestellt werden können. Eine Lernplattform für Trainer, Experten, Akademien, Verlage und Unternehmen, die mehrere Lernformate (online-Trainings, Webinare, Webconference, Event-Tickets und Serien) inklusive Kommunikationstools, Websitebuilder, Shopsystem und Marketingelemente vereint.

Die aktuellen Bedingungen bewirken zwangsläufig ein Umdenken und stellen somit die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen auf die Probe. In Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und der immer prominenter werdenden Tatsache, dass Bildungsangebote sich definitiv weiter entwickeln müssen, brauchen wir auch neue Werkzeuge, die nun einmal mehr können müssen und das Potenzial haben, sich anpassen zu können. Die Crea Union möchte ihre Kunden*innen dazu motivieren, auch steinige Wege zu gehen, auch wenn es anfangs kaum zu bewältigen scheint.

onAcademy ist zwar komplex und es bedarf ein wenig Zeit zum Verstehen und Implementieren, aber es bietet viele Optionen und Anwendungsmöglichkeiten gleichermaßen.

Süleyman Daral ist sich sicher: “Wir wissen, der Aufwand und die Mühen werden sich rentieren.”

Alle Informationen zu onAcademy und onPartner finden Sie unter https://creaunion.de

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

