Alvarez & Marsal baut Debt-Advisory-Team in Deutschland aus

Restrukturierungsexperte Jens Nawrath wird Managing Director

Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, ernennt Jens Nawrath zum Managing Director in Frankfurt und erweitert damit das Debt-Advisory-Team in Europa. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Debt Advisory, finanzielle Restrukturierungen und Turnaround.

Herr Nawrath hat sich auf komplexe Finanzierungs- und finanzielle Restrukturierungs-Mandate spezialisiert. Er berät sowohl Privatunternehmen als auch börsennotierte Unternehmen bei unterschiedlichen Fremdkapitalprodukten wie Leveraged, Structured und Asset Based Finance. Bei A&M wird er die Restrukturierungspraxis der Firma verstärken, die eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Restrukturierungsengagements vorweisen kann, wie zum Beispiel bei der Beratung, Verwaltung und Finanzierung von NMC Health sowie der Verwaltung, dem Verkauf und der Finanzierung der Customade Group. Er beginnt als dritter Managing Director im europäischen Debt Advisory-Team von A&M und wird auch eng mit dem Financial-Restructuring- Advisory-Team zusammenarbeiten.

Bevor er zu A&M kam, war Herr Nawrath zwei Jahre lang als Partner bei Deloitte im Bereich Financial Advisory tätig, wo er das deutsche Debt & Capital-Advisory-Team leitete und bei internationalen Fremdfinanzierungen beriet. Außerdem war er mehr als 20 Jahre bei der Commerzbank AG, davon mehr als 10 Jahre als Leiter Portfolio-Management und Equity & Secondary Markets in der Restrukturierungsabteilung der Bank.

Tim Metzgen, Managing Director und Head of Debt Advisory bei Alvarez & Marsal, sagt: “Die COVID-19 Pandemie hat die Grundlage für Unternehmen in ganz Europa nachhaltig verändert. Da die staatlichen Hilfen in der zweiten Jahreshälfte auslaufen, erwarten wir, dass immer mehr Unternehmen in eine Schieflage geraten werden. Daher freuen wir uns, Jens in unserem wachsenden Team begrüßen zu dürfen, um Kunden in dieser Krise bei ihren Finanzierungsbedürfnissen zu unterstützen.”

Über seine Entscheidung, zu A&M zu wechseln, sagt Herr Nawrath: “A&M ist sehr gut aufgestellt, um Unternehmen durch die kommenden schwierigen Zeiten zu begleiten. Das wachsende Debt-Advisory-Team von A&M hat mich vor allem wegen des unternehmerischen und dynamischen Ansatzes überzeugt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von A&M in Europa, um unseren Kunden die bestmögliche Beratung zu bieten.”

Diese Ernennung kommt kurz nachdem A&M die europäische Debt-Advisory-Praxisgruppe im Mai 2021 mit drei Neueinstellungen verstärkt hat, darunter Floris Hovingh als Managing Director in London und Axel Rink, ebenfalls vom deutschen Debt & Capital-Advisory-Team von Deloitte, in Frankfurt. Die Erweiterung des europäischen Debt-Advisory-Teams spiegelt das stetige Wachstum des Financial-Restructuring-Advisory-Teams in ganz Europa wider. Vor kurzem wechselte Christian Ebner von Deloitte zu A&M und wird sich vor allem auf den deutschen und italienischen Markt konzentrieren. A&M erwartet ein signifikantes Wachstum für das gesamte Restrukturierungs- und Debt-Advisory-Geschäft, während das Beratungsunternehmen kontinuierlich erfahrene Expertinnen und Experten einstellt und mit 27 Büros in der gesamten EMEA-Region vertreten ist.

Unternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist seit seiner Gründung 1983 in Privatbesitz und ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Unsere Kunden profitieren von unserem fundierten Fachwissen und Erfahrungsschatz, wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen. Mit über 5.400 Mitarbeitern auf vier Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubigern, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Mit unserer langjährigen und umfangreichen Erfahrung in der Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen treffen wir gemeinsam mit unseren Kunden schwierige Entscheidungen, generieren Wachstum und erzielen handfeste Ergebnisse.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

