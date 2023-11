Hygienische Bettausstattung in Pflege, Beherbergung und für Kinder

Kochfeste Bettwaren und wasserdichte Matratzenauflagen von erwinmueller.de

Hygiene im Bett ist wichtig, um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Neben praktischen Hygiene-Tipps bietet erwinmueller.de kochfeste Bettwäsche, Kissen und Decken sowie Laken und Auflagen, die die Matratze vor Verschmutzung und Feuchtigkeit schützen. Das ist besonders bei kleinen Kindern, alten und kranken Menschen ein wichtiger Aspekt wie auch in Beherbergungsbetrieben, Heimen und Krankenhäusern.

Hygiene-Tipps für das Bett

Die Bettwäsche sollte möglichst wöchentlich gewechselt werden. Dann können sich abgestorbene Hautzellen, Schmutz und Bakterien nicht ansammeln. In der Matratze fühlen sich Staubmilben und andere Allergieauslöser besonders wohl. Ratsam ist es daher, sie regelmäßig abzusaugen und bei Bedarf zu reinigen. Das Bett sollte zudem atmen können. Also nach dem Aufstehen die Bettdecke zurückschlagen und das Bett einige Zeit auslüften lassen. Das hilft, Feuchtigkeit zu reduzieren und das Wachstum von Bakterien und Schimmel zu verhindern.

Kochfeste Bettausstattung

Bei kleinen Kindern, Krankheit oder Inkontinenz ist es wichtig, dass Bettwäsche und Bettwaren kochfest sind. Für Kissen und Bettdecken sind Füllungen aus Textilfaser ideal. Diese pflegeleichte Funktionsfaser ist leicht und hat ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Sie sorgt für raschen Feuchtigkeitstransport und für trockenen Schlafkomfort. Schonbezüge können Kissen und Bettdecken vor Verunreinigungen schützen und unterstützen durch ihre hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit zusätzlich das Bettklima.

Schutz für die Matratze

Wasserdichte Matratzenauflagen, Betteinlagen und Rundumbezüge schützen die Matratze vor Feuchtigkeit und Verunreinigung und sorgen gleichzeitig für ein angenehmes Schlafklima. Die wasserdichte Velours Querauflage „Zwickau“ ist ideal für die häusliche Pflege und für kleine Kinder. Sie kann sehr viel Flüssigkeit aufnehmen und hat eine schnell trocknende Liegefläche.

Matratzenauflagen für Topper und Matratzen aus der Serie „Cottbus“ bestehen auf der Ober- und Unterseite aus weicher, saugstarker Baumwolle. Eine innenliegende Nässesperre schützt den gesamten Matratzenbereich zuverlässig.

Aus angenehm weichem Frottee ist die feuchtigkeitsabsorbierende Spannauflage, die den gesamten Matratzenbereich schützt. Ihre rückseitige Nässesperre sorgt dafür, dass die Matratze trocken bleibt.

Einen Matratzenvollschutz bietet der Jersey Topper-Rundum-Bezug. Er ist auf der gesamten Innenseite mit PU-Folie wasserundurchlässig beschichtet und lässt sich mit einem 2-seitigen Reißverschluss einfach be- und abziehen. Ideal in der Kranken- und Altenpflege sowie für Kleinkinder.

Auf erwinmueller.de sind im Themenbereich „Unbeschwert leben“ viele Hilfsmittel zu finden, die den Alltag im Alter und/oder bei Krankheit wesentlich erleichtern.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

