Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu Hause von erwinmueller.de

Mund- und Nasenschutz sowie heiß waschbare Textilien für Bad, Küche und Schlafzimmer

Eine gute Hygiene ist der beste Schutz bei Infektionskrankheiten. Neben Mund- und Nasenmasken, Händehygiene und Abstandsregeln, kann auch im Zuhause mit heiß waschbaren Textilien in Bad, Küche und Schlafzimmer die Ansteckungsgefahr verringert werden. Um Viren zu deaktivieren, sind dabei Temperaturen von mindestens 60° nötig. erwinmueller.de führt eine große Auswahl an bei hoher Temperatur waschbaren Heimtextilien.

Mund- und Nasenschutz

Das Tragen einer Mund-/Nasenmaske hilft, die Ansteckungsgefahr zu verringern. Dabei ist zu beachten, dass diese Alltagsmaske nicht vor Ansteckung bewahrt, sondern dass sie die Verbreitung von Tröpfchen beim Atmen, Husten und Niesen verringert. Der Träger der Maske mindert somit für seine Mitmenschen das Risiko einer Ansteckung.

Textilien für Küche und Bad

In Bad und Küche ist die Ansteckungsgefahr besonders groß. Ein häufiger Wechsel von Handtüchern, Badteppichen und Geschirrtüchern ist deshalb empfehlenswert. Bei der Auswahl der Textilien sollte man auf Waschbarkeit bei 60° bis 95° achten. Die Erwin Müller Geschirrtücher im klassischen Karodesign sind nicht nur praktisch und strapazierfähig, sondern bringen eine peppige Note in jede Küche.

Alle Frottiertücher der Marke Erwin Müller sind bei 60° waschbar und trocknergeeignet. Die Walk-Frottier Tücher der Serie “Sindelfingen” sind sogar kochfest bei 95°. Die hochwertigen Materialien und eine klare, schlichte Optik verleihen der Serie das gewisse Etwas. Sie kann individuell bestickt werden. Für jeden das eigene Handtuch und kein Verwechseln ist mehr möglich.

Erwin Müller Badteppiche aus extra schwerer Baumwollqualität sind beidseitig verwendbar und bei 95° waschbar. Die pflegeleichten Teppiche sind in 15 verschiedenen Farben erhältlich.

Bei 60° waschbare Bettwäsche und Bettdecken

Fast ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett. Eine gute Hygiene ist die Voraussetzung für einen erholsamen Schlaf. Erwin Müller ist Spezialist für Betten und rät insbesondere während Infektionszeiten zu Bettwäsche und Bettausstattung, die bei Temperaturen von mindestens 60° gewaschen werden kann.

Alle Bettwäschen der Marke Erwin Müller sind bei diesen Temperaturen waschbar, sind trocknergeeignet und pflegeleicht. Im Sommer ist Seersucker Bettwäsche aus 100 % Baumwolle ideal. Mit dem typischen Kreppeffekt sorgt dieses Gewebe für eine optimale Luftzirkulation, ist hautsympathisch und temperaturausgleichend.

Topper schonen die Matratze und sorgen für eine sanfte Druckentlastung. Der Erwin Müller Topper “Bern” hat einen hochelastischen Viscoschaumkern, ist 6 cm hoch und bietet eine optimale Körperkonturanpassung. Der Doppeltuchbezug aus 100% Polyester ist abnehmbar und bei 60° waschbar.

Bettdecken und Kissen mit Textilfaserfüllung sind pflegeleicht und bei 60° hygienisch waschbar. Das Erwin Müller Faser Vier-Jahreszeiten-Bett ist weich und hautfreundlich und sorgt durch den guten Feuchtigkeitstransport für ein ausgeglichenes Schlafklima. Die Ganzjahresdecke besteht aus einem Leichtsteppbett für den Sommer und einem Steppbett für die Übergangszeit. Wenn man die Decken zusammenknöpft, ergibt sich eine besonders warme Winterdecke.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de