Hundetrainerin Sabrina Bamba triumphiert beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden

Am 17. November 2023 wurde in Wiesbaden Geschichte geschrieben, als der erste internationale Doppelspeakerslam stattfand. Mit einer Teilnahme von mehr als 200 herausragenden Finalisten aus 27 Ländern und einem Publikum von über 1.000 begeisterten Zuschauern, setzte dieses Event neue Maßstäbe in der Welt des öffentlichen Sprechens.

Unter den vielen talentierten Rednern ragte besonders eine hervor: Sabrina Bamba, eine versierte Beziehungscoachin für Mensch und Hund. In nur vier Minuten Bühnenzeit verzauberte sie das Publikum mit einer faszinierenden Mischung aus Humor und Charme. Sie entführte die Zuhörer in die Welt des Hundebesitzers, wobei sie ihre tiefen Einblicke und leidenschaftliche Hingabe an das Verständnis zwischen Mensch und Hund zum Ausdruck brachte.

Der Doppelspeakerslam, bekannt für seine intensive Atmosphäre und den hohen Wettbewerbsdruck, stellt eine Herausforderung dar, die nur die Besten meistern können. Die Redner müssen in kürzester Zeit das Publikum fesseln und begeistern – eine Aufgabe, bei der Sabrina Bamba mit Bravour und fachlicher Kompetenz glänzte. Sie beeindruckte nicht nur die Jury, sondern gewann auch die Herzen des Publikums.

Dieses internationale Event in Wiesbaden war eine Feier der Vielfalt und des Talents, mit Rednern aus der ganzen Welt. Sabrina Bamba hat sich bereits als Beziehungscoach für Mensch und Hund einen Namen gemacht und steht für eine Kommunikation, die auf Klarheit, Fairness und Vertrauen basiert. Ihr Ansatz zielt darauf ab, problematisches Verhalten zu lösen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Ihr Auftritt beim Doppelspeakerslam war nicht nur eine Demonstration ihrer Expertise, sondern auch ein inspirierendes Beispiel dafür, wie tiefgehend und bereichernd die Beziehung zwischen Mensch und Hund sein kann. Auf der Bühne überspitzt erklärt durch praktische Beispiele aus dem Alltag, in diesem sich viele Zuschauer selbst wieder erkannt haben.

Durch ihren beeindruckenden Erfolg beim internationalen Doppelspeakerslam hat Sabrina Bamba einmal mehr bewiesen, dass sie eine wahre Meisterin in ihrem Fach ist, mit der Fähigkeit, Menschen nicht nur zu unterhalten, sondern auch tiefgründig zu berühren und zu informieren.

Die Pfoten Academy, ein Vorreiter in der Hundeausbildung, betreibt zwei eigene Standorte und hat bereits drei Franchisepartner in ihr Netzwerk integriert. Die Academy plant, durch ihr fortschrittliches Partnerkonzept weiter in der DACH-Region zu expandieren. Dieses Konzept ermöglicht eine erstklassige Ausbildung von Hundetrainern und gewährleistet eine hohe Qualität in den Bereichen Kommunikation, Erziehung und Auslastung von Hunden. Ziel der Pfoten Academy ist es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund durch professionelles Training und Wissensvermittlung zu verbessern.

