Hotelinvestor Hotel Investments AG erweitert Investitionsstrategie um teileigentümergeführte Hotelimmobilien

Hotelinvestor Hotel Investments AG hat seine Investmentstrategie erweitert und plant die Investition in teileigentümergeführte Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Hotelinvestor Hotel Investments AG gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Investitionsstrategie erweitert und sich nun auch an teileigentümergeführten Hotelbetrieben als Investor beteiligt. Diese strategische Entscheidung markiert einen weiteren Schritt zur Diversifizierung des Hotelportfolios und zur Erschließung neuer Potenziale auf dem Hotelimmobilienmarkt.

„Investoren derartiger Investmentvehikel umfassen beispielsweise Einzelpersonen, Investorengruppen, Immobiliengesellschaften, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Stiftungen oder Hotel-Gruppen. Aufgrund der Eigentümerstruktur stellen diese eine besondere Herausforderung dar. Die Hotels werden in der Regel von erfahrenen Hotelbetreibern geführt und von einer Wohneigentumsverwaltung (WEG-Verwaltung) verwaltet“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Die Investitionen der Hotelinvestoren der Hotel Investments AG werden sich auf teileigentümergeführte Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz erweitern. Durch diese gezielte Expansion will das Hotelinvestment-Unternehmen seine Präsenz auf dem Markt für Hotelinvestitionen in der DACH-Region weiter stärken.

„Die Entscheidung, in teileigentümergeführte Hotelimmobilien zu investieren, unterstreicht unser Engagement für eine diversifizierte Investitionsstrategie und ermöglicht es uns, neue Chancen in einem dynamischen Marktumfeld an mehreren Standorten zu nutzen“, so Holger Ballwanz weiter. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Expansionsstrategie unser Portfolio stärken und langfristige Werte für uns als Hotelinvestor schaffen wird.“

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

