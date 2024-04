Hotelimmobilien-Verpachtung: REBA IMMOBILIEN AG präsentiert neue Website: www.hotelimmobilien-verpachtung.de

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein etabliertes Immobilienunternehmen, das sich auf den diskreten Kauf, Verkauf und die Vermittlung von Hotelimmobilien spezialisiert hat, gibt heute die Einführung ihrer neuen Website www.hotelimmobilien-verpachtung.de bekannt.

Die Website wurde entwickelt, um potenziellen Investoren und Eigentümern von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Bauträgern und Projektentwicklern einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten der Verpachtung von Hotelimmobilien zu bieten.

Mit jahrelanger Erfahrung in der Immobilienbranche verfügt das Team der REBA IMMOBILIEN AG über das Fachwissen und die Ressourcen, um Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler bei der Verpachtung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen und dabei zu helfen, erstklassige Möglichkeiten in diesem Sektor zu identifizieren.

„Die Einführung der Website www.hotelimmobilien-verpachtung.de ist ein weiterer Schritt für uns am Hotelmarkt“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Wir kennen die Chancen und Herausforderungen bei der Verpachtung von Hotelimmobilien und unterstützen unsere Kunden und Partner bei der Erreichung ihrer Ziele. Mit unserem exklusiven Off-Market-Ansatz agieren wir diskret und abseits des öffentlichen Hotelmarktes, um potenzielle Hotelbetreiber und Pächter für Hotelimmobilien zu identifizieren. Diese Strategie ermöglicht es unseren Kunden und Partnern, ihre Hotelimmobilie diskret zu verpachten und gleichzeitig von der Expertise und dem persönlichen Netzwerk der REBA IMMOBILIEN AG zu profitieren.“

Auf www.hotelimmobilien-verpachtung.de erfährt man mehr über die REBA IMMOBILIEN AG und die vielfältigen Möglichkeiten der Hotelimmobilien Verpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein etabliertes Immobilienunternehmen, das sich auf den Kauf, Verkauf und die Vermittlung von Hotelimmobilien spezialisiert hat. Mit einem Team von erfahrenen Experten bietet die REBA IMMOBILIEN AG umfassende Dienstleistungen im Bereich der Hotelimmobilien Verpachtung für Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

