Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien in Berlin zur Übernahme

Hotel Investments AG sucht Hotels in Berlin zum Kauf oder zur Pacht

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekannter Hotelinvestor und Hotelbetreiber im Hotelimmobiliensektor, sucht mit ihren Partnern aktiv nach weiteren neuen Investitionsmöglichkeiten in Berlin.

Im Fokus stehen sowohl bestehende Hotels als auch Gewerbeimmobilien, die für eine Umnutzung in Hotelbetriebe geeignet sind. Dabei liegt das Interesse auf Standorten innerhalb des S-Bahn Rings, wobei auch Lagen jenseits der bekannten hippen Bezirke in Betracht gezogen werden.

Hotel Investments AG sucht Hotels in Berlin zum Kauf oder zur Pacht

Optionen für Hotelinvestitionen:

1.Bestehende Hotels:

Ab 25 Zimmer:

Die Hotel Investments AG zeigt besonderes Interesse an Stadthotels mit einem besonderen Charakter und Charme, wie beispielsweise Altbauten oder historischen Gewerbehöfen. Die präferierten Immobilien verfügen über 2 bis 5 Sterne und mindestens 25 Zimmer. Kleinere Hotels werden ebenfalls in Betracht gezogen, sofern sie Erweiterungspotenzial bieten.

Ab 80 Zimmer:

Die Hotel Investments AG zeigt zudem besonderes Interesse an Stadthotel-Bestandsobjekten mit einer Kapazität von mindestens 80 Zimmern insbesondere in zentralen Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn Rings. Ob es sich um gut instandgehaltene Gebäude handelt oder Objekte mit Renovierungs- und Repositionierungspotenzial – die Hotel Investments AG sucht gezielt nach Hotels, die durch strategische Maßnahmen aufgewertet werden können.

Ein bevorzugter Kaufpreis liegt bei maximal 15 Millionen Euro pro Einzelimmobilie.

2.Umnutzung von Gewerbeimmobilien: Ebenfalls von Interesse sind leerstehende Büroimmobilien oder solche mit einer kurzen Restlaufzeit des Mietvertrags (WALT <2 Jahre), die für eine Umnutzung in Hotels geeignet sind. Hierbei liegt der Fokus auf Immobilien mit besonderem Charakter, wie zum Beispiel Altbauten oder leerstehende Gewerbehöfe.

Kriterien für den Erwerb:

-Repositionierungspotenzial: Ob durch Betrieb, Renovierung, Sanierung oder Ausbau – die Hotel Investments AG sieht großes Potenzial in Immobilien, die durch gezielte Maßnahmen aufgewertet werden können.

-Zustand der Immobilien: Gesucht werden Objekte, die laufend instandgehalten wurden, teilsaniert sind oder teilweise sanierungsbedürftig sind.

-Erwerbsformen: Bevorzugt wird der Erwerb im Rahmen eines Asset Deals, jedoch ist auch ein Share Deal möglich.

-Pacht- und Managementverträge: Im Idealfall sind die Objekte betreiberfrei oder es besteht die Möglichkeit der Übernahme von inhabergeführten Betrieben. Bei auslaufenden Pacht- oder Managementverträgen wird eine Restlaufzeit von maximal 2 Jahren angestrebt.

Hotel Investments AG sucht Hotels in Berlin zum Kauf oder zur Pacht

Mit dieser Ankaufsstrategie möchte die Hotel Investments AG ihre Präsenz in Berlin weiter ausbauen und das Portfolio um attraktive, zentral gelegene Immobilien erweitern.

Eigentümer, die ihre Objekte veräußern oder verpachten möchten, sind herzlich dazu eingeladen, sich mit dem Team der Hotel Investments AG in Verbindung zu setzen.

Die Hotel Investments AG ist mit ihren Partnern ein renommierter Hotelinvestor und Hotelbetreiber von Hotelimmobilien mit einem besonderen Fokus auf der Akquisition und Repositionierung von Hotels in urbanen Zentren. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Expertise in der Erschließung von Wertpotenzialen in Immobilien aus, um langfristige Renditen zu sichern.

Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.