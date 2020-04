Hootsuite als Gartner Peer Insights Customers” Choice for Social Marketing Management ausgezeichnet

Gartner Peer Insights Customers” Choice basiert auf dem Feedback und den Bewertungen von Endnutzern, die ihre Erfahrungen mit dem Kauf, der Implementierung und/oder der Nutzung von Social Marketing Management Tools geteilt haben.

Hamburg, 17. April 2020 – Hootsuite, der Marktführer für Social-Media-Management, wurde als ein 2020 Gartner Peer Insights Customers” Choice for Social Marketing Management ausgezeichnet. Hootsuite erhielt dabei durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen basierend auf 114 verifizierten Bewertungen der letzten zwölf Monate (Stand: 20. März 2020).

“Bei allem was wir tun, steht bei Hootsuite der Erfolg unserer Kunden im Vordergrund. Wir freuen uns daher umso mehr, dass wir 2020 als einer der Gartner Peer Insights Customers” Choice for Social Marketing Management ernannt wurden”, sagt Ryan Donovan, CTO von Hootsuite. “Wir arbeiten unermüdlich daran, unseren Kunden dabei zu helfen, die sozialen Medien so einzusetzen, dass sie zum leistungsstärksten Kanal für die digitale Kundenbindung werden.”

Demographie der Gartner-Peer-Insights-Bewertungen:

– Nordamerika

– Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)

– Asien-Pazifik (APAC)

– Großunternehmen (1 bis 10 Milliarden Umsatz jährlich in US-Dollar)

– Mittelständische Unternehmen (50 Millionen bis 1 Milliarde Umsatz jährlich in US-Dollar)

– Verticals (Regierungswesen, Bildungswesen, öffentlicher Sektor)

Eine Kundenbewertung aus der Dienstleistungsbranche: “Über die sozialen Medien kann man einfach mit seiner Zielgruppe kommunizieren, sie auf Angebote aufmerksam machen und online eine starke Markenpräsenz schaffen. Dank Hootsuite sind wir in der Lage, noch besser mit unserem Publikum zu interagieren, Umsätze zu steigern und eine starke und seriöse Online-Präsenz aufzubauen. Mit Hootsuite kann man ganz einfach Posts planen, die Markenpräsenz online aktiv halten, Trendthemen verfolgen, mit dem eigenen Content-Team zusammenarbeiten und über Analytics seine Social-Media-Marketing-Erfolge messen. Der Einsatz von Hootsuite unterstützt dabei, enorme Resultate über das Social-Media-Marketing zu generieren.”

Weitere Bewertungen finden Sie auf der Gartner Peer Insights Webseite für Hootsuite.

Der Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Social Marketing Management Report steht bei Hootsuite zum Download bereit.

Über Gartner Peer Insights

Die Plattform Peer Insights liefert unabhängige, verifizierte Bewertungen über Hersteller, Implementierung und Funktionalität von IT-Software und -Services, die von professionellen und IT-Entscheidungsträgern verfasst werden. Ziel von Peer Insights ist es IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, bessere und nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen und Technologieanbietern dabei zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 215.000 geprüfte Testberichte in mehr als 340 Märkten.

Für mehr Informationen besuchen Sie: www.gartner.com/reviews/home

Gartner Peer Insights Customers’ Choice spiegelt die subjektiven Meinungen aus einzelnen Endbenutzerbewertungen und Daten wider, die einer dokumentierten Methodik unterzogen werden. Sie sind weder als Meinung noch als Empfehlung von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen zu verstehen.

Über Hootsuite

Hootsuite ist die am meisten verwendete Social-Media-Management-Plattform mit weltweit über 18 Millionen Nutzern. Gegründet wurde das Unternehmen 2008 von Ryan Holmes in Vancouver, Kanada. Hootsuite ist heute an 12 internationalen Standorten mit knapp 1.000 Mitarbeitern vertreten. Die Plattform liefert zentral Content aus, misst und analysiert Social-Media-Aktivitäten in Echtzeit und ist um über 250 Business-Applikationen wie Salesforce oder Adobe erweiterbar. Das intuitive Dashboard ermöglicht das einfache Handling von zahlreichen sozialen Netzwerken, darunter Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Instagram, WeChat und WordPress und kann auf die spezifischen Erfordernisse von Unternehmen angepasst werden. So bauen Anwender Kundenbeziehungen auf, analysieren die Bedürfnisse des Marktes und steigern ihren Umsatz.

Weitere Informationen unter https://hootsuite.com/de/

