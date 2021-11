HOFGARTEN SOLINGEN verbreitet weihnachtliche Vorfreude

Charitybaum und Stiefelaktion

Ab dem 22. November stimmt der HOFGARTEN SOLINGEN auf die Weihnachtszeit ein: Unzählige Kugeln und Lichterketten lassen das Center im Herzen von Solingen in prächtigem Glanz erstrahlen. Zugleich startet auch wieder die beliebte Spendenaktion “Kleiner Wunsch – Großes Lächeln”. Bis zum 14. Dezember sind die Besucherinnen und Besucher des Centers aufgerufen, die Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus der Solinger Jugendhilfeeinrichtung Halfeshof zu erfüllen. Zum Mitmachen einfach einen Wunschzettel von dem großen Baum im Untergeschoss abnehmen, das passende Geschenk kaufen, liebevoll verpacken und bei KULT im Untergeschoss des HOFGARTEN SOLINGEN abgeben. Damit jedes Kind das passende Präsent erhält, soll der Wunschzettel gut sichtbar an der Verpackung angebracht werden. Am 21. Dezember übergibt das Center Management die Geschenke an die Heimleitung, so dass alle Pakete zur Bescherung unter dem Weihnachtsbaum liegen können.

“Wir fühlen uns eng mit den Menschen in Solingen verbunden. Daher unterstützen wir gerne gemeinsam mit unseren Kunden die lokale Jugendhilfeeinrichtung Halfeshof”, sagt Ralf Lindl, Center Manager des HOFGARTEN SOLINGEN. “Wir freuen uns sehr, dass wir die Spendenaktion ‘Kleiner Wunsch – großes Lächeln’ bereits zum sechsten Mal durchführen können. Dank des großen Engagements unserer Besucher gelingt es, Herzenswünsche zu erfüllen und Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.”

Stiefelaktion zum Nikolausfest

Pünktlich zum Nikolausfest hält der HOFGARTEN SOLINGEN eine besondere Überraschung bereit: Alle Besucherinnen und Besucher dürfen am 04. Dezember von 12 bis 18 Uhr ihre Nikolausstiefel im Basement gegenüber Edeka abgeben. Am Montag, dem 06. Dezember zwischen 12 und 18 Uhr können die Stiefel reich befüllt hier wieder abgeholt werden.

