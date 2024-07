Hochzeit ohne Stress: warum alle nun doch heiraten wollen

Siegerin des 18. internationalen SpeakerSlams

Hochzeit ohne Stress: und warum sie jetzt alle doch heiraten wollen-

18. Internationaler Speaker Slam in Mastershausen – Ein unvergessliches Event voller Inspiration und Leidenschaft

Am 23. Juli 2024 fand der 18. Internationale Speaker Slam nach New York, Dubai und Miami in Mastershausen statt – ein Ereignis, das erneut die Grenzen der Rhetorik und des öffentlichen Sprechens verschoben hat. Mit über 80 talentierten Finalisten aus fünf verschiedenen Nationalitäten und Beiträgen in drei Sprachen verwandelte sich die Bühne in Mastershausen in ein wahres Schaufenster internationaler Vielfalt und sprachlicher Brillanz. Die Herausforderung bestand darin, das Publikum in 120 Sekunden zu überzeugen und mitzureißen.

In diesem eindrucksvollen Wettstreit hat sich Kathrin Dell-Lenz aus Oldenburg als strahlende Siegerin durchgesetzt. Mit einem faszinierenden Vortrag über das „Perfect Match“, dem perfekten Zusammenspiel zwischen Hochzeitsdienstleistern und Hochzeitspaaren, begeisterte sie das Publikum und erntete tosenden Applaus.

Kathrin Dell-Lenz ist eine anerkannte Hochzeitsrednerin und Expertin für freie Trauungen in ihrer Region und darüber hinaus, außerdem agiert sie als Sichtbarkeitsexpertin für Hochzeitsdienstleister. Mit ihrer authentischen und leidenschaftlichen Art weiß sie zu begeistern und hat die größte deutschsprachige Hochzeits-Community DeineTrauFamily gegründet. Kathrin Dell-Lenz steht wie keine andere für einzigartige, individuelle Hochzeitsmomente.

Ihr Vortrag und Bühnen Präsenz war ein Feuerwerk an Emotionen und praktischen Tipps, die jeden Hochzeitsdienstleister inspirieren und Hochzeitspaare von einem einzigartigen und stressfreien Tag träumen lassen. Durch ihre fesselnde Erzählweise und tiefes Fachwissen zeigte sie eindrucksvoll, wie wichtig es ist, das perfekte Match zwischen Dienstleistern und Paaren zu finden – für den EINEN unvergesslichen und magischen Hochzeitstag.

Der Speaker Slam 2024 war mehr als ein Wettbewerb, sondern ein Erlebnis, das Teilnehmer und Zuhörer gleichermaßen bereicherte. Die Veranstaltung bot eine Plattform für herausragende Redner, die ihre Botschaften mit Leidenschaft und Überzeugungskraft vermittelten. Mastershausen wurde an diesem Tag zum Epizentrum für Redekunst und Inspiration.

Wir gratulieren Kathrin Dell-Lenz herzlich zu ihrem verdienten Sieg und freuen uns auf viele weitere inspirierende Vorträge und Beiträge von ihr in der Zukunft. Ihre Leistung beim 18. Speaker Slam zeigt einmal mehr, dass die Kraft der Worte Menschen bewegen und verändern.

**Über den 18. Speaker Slam:**

Der Speaker Slam ist eine prestigeträchtige Veranstaltung, die talentierte Redner aus aller Welt zusammenbringt. Mit einer Bühne, zahlreichen Teilnehmern und einem internationalen Publikum setzt der Wettbewerb Maßstäbe in der Welt der öffentlichen Rede und bietet eine einzigartige Gelegenheit, inspirierende Geschichten und wertvolle Einsichten zu teilen.

Die TrauAgent GmbH/ Kathrin Dell-Lenz steht für einzigartige und individuelle Hochzeitsmomente.

– Marke TrauAgent©

– Autorin & Speakerin

– Ausbilderin für Hochzeitsredner/innen

– Sichtbarkeitsxpertin für Hochzeitsdienstleister

– Gründerin des größten deutschsprachigen Hochzeitsdienstleister Community DeineTrauFamily

