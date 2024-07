„Warum herausragende schwarze Talente in Deutschland nicht gefördert werden – Ein kritischer Blick auf strukturellen Rassismus im deutschen Fußball“

Teaser:

„Lamine Yamal, das Wunderkind des europäischen Fußballs, wäre in Deutschland ein Unbekannter geblieben. Was läuft schief in einem Land, das solche Talente nicht erkennt und fördert?“

Videobeschreibung:

„Lamine Yamal, ein aufstrebendes Talent mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln, fasziniert Fußballfans in ganz Europa. Doch in Deutschland hätten Talente wie er kaum Chancen, ihren Durchbruch zu schaffen. Dieser Beitrag beleuchtet die strukturellen Hürden und die mangelnde Förderung, die dazu führen, dass außergewöhnliche Spieler in Deutschland oft übersehen werden. Eine provokante Analyse, die auf die Missstände im deutschen Jugendsport aufmerksam macht.“