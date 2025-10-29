Hitster Rock Radio BOB! Box sorgt weiter für Aufsehen

format:c inszenierte Hitster Promotion auf den weltgrößten Spielemessen

Die Kölner Kreativ-Agentur format:c live communication hat die Promotion der Hitster Rock Radio BOB! Edition aus dem Hause Jumbo Group auf der diesjährigen SPIEL in Essen und zuvor schon auf der Gamescom in Köln fortgesetzt. Das neue Game kombiniert klassisches Quiz-Gameplay mit digitalem Musikstreaming. Nach dem erfolgreichen Pre-Launch im Berliner Olympiastadion inszenierte die Agentur die aufmerksamkeitsstarke Promotion auf den beiden Weltleitmessen für Brettspiele und digitales Gaming.

Im August konnten Besucher fünf Tage lang auf der Gamescom das Spiel in der Entertainment Area von Halle 10 ausprobieren, exklusive Promo-Packs mitnehmen und sich in authentischen Rock-Momenten mit spektakulären Foto- und Videoaufnahmen in Szene setzen. format:c inszenierte dafür einen eigens entwickelten Promotion-Stand mit einer überdimensionalen Hitster Rock Radio BOB! Box als zentralem Show-Element.

Das Highlight des Erlebnisses war der individuell programmierte „Rock Fame Moment“: Ein zuvor ausgewählter Song wurde auf Knopfdruck mit einer Licht- und Effektshow synchronisiert – inklusive Jet-Fog-Machine und der 14-fach vergrößerten Hitster Rock Radio BOB! Box als visuellem Highlight. Die Besucher wurden dabei filmisch begleitet und erhielten ihr persönliches „Rock Fame“-Video direkt vor Ort – bereit zum Teilen in den sozialen Medien.

Nach dem Erfolg der „Hitster Summer Party Roadshow 2024″ beauftragte die Jumbo Group format:c erneut mit der Entwicklung eines kreativen Promotionskonzepts für die Rock-Edition, worüber mittlerweile auch schon Fachzeitschriften berichteten.

In Essen auf der SPIEL, die mit 220.000 Besuchern in ausverkauften Hallen einen neuen Rekord erzielte, waren die Promotion sowie der gesamte Messestand so begehrt, dass zahlreiche Editionen von Hitster schnell ausverkauft waren. Die flexiblen Promoter von format:c spielten mit den Gästen nicht nur die Rock-Version an, sondern auch alle anderen Varianten inklusive des beliebten Hitster Bingo.

Täglich war der Erfinder von Hitster für zwei Autogrammstunden zu Gast und signierte fleißig Spieleboxen. Marcus Carleson war überwältigt von der Begeisterung für sein Spiel und für die Promotion: „Es ist meine erste Spiele-Idee gewesen, mein erster Versuch, ein Spiel zu entwickeln. Ich habe damals tatsächlich eine Dinnerparty mit einigen Kollegen veranstaltet und dachte mir, dass ich eine Art Unterhaltung für das Abendessen brauchte. Ich wollte Musik einbauen, aber das eigentliche Spiel sollte sehr, sehr einfach und inklusiv sein. Ich wollte eine unkomplizierte Mechanik, die es tatsächlich jedem ermöglicht, am Spiel teilzunehmen.“

Auch der Partner Radio BOB!, Deutschlands Rock Radio, präsentierte sich zweimal täglich am Stand von Jumbo mit einem Glücksrad und sorgte für lange Schlangen. „Es ist toll, hier erstmals das Team von Jumbo, den Spiele-Erfinder Marcus Carleson und die Partner der Hitster Rock Edition, Radio BOB! vereint zu sehen. So kreiert man Markenbegeisterung und Fandom rund um ein ohnehin schon gehyptes Produkt!“, schwärmt Tobias Weber, Kreativ-Direktor von format:c.

Die Rock Promotion geht nun auf Tour durch Kino-Foyers in ganz Deutschland. Infos gibt es auf den Social-Media-Kanälen.

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnisse, kreativen Workshops und beeindruckenden Filme bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

