Die Entschlüsselung der Nordischen Mysterien: Geheimakte Ragnarök in der Residenz mystischer Erzählungen

André Milewski entführt die Leser im 20. Band „Geheimakte Ragnarök“ in eine Welt voller archäologischer Geheimnisse der Nordländer, die auf die aktuellen Geschehnisse Einfluss nehmen. Max Falkenburg wird zum Protagonisten in einem historischen Kontext, der die mystischen Bezüge deutlich macht. Diese Erzählung fordert die Leser heraus, über den Wert von erzählten Geschichten nachzudenken.

Mit „Geheimakte Ragnarök“ feiert André Milewski ein besonderes Jubiläum: Es ist der 20. Band seiner erfolgreichen „Geheimakte“-Reihe! Diesmal führt es den Abenteurer Max Falkenburg an die Grenze zwischen Mythos und Wirklichkeit – und mitten hinein in die nordische Apokalypse.

Als Thors Hammer Mjölnir auftaucht, gerät die Welt ins Wanken. Und weitere nordische Artefakte werden gefunden, Relikte uralter Macht, die besser für immer verborgen geblieben wären. Denn ein fanatischer Milliardär will mithilfe der Artefakte Ragnarök heraufbeschwören – und nur Falkenburg und seine Freunde können das Ende der Welt verhindern.

„Ich bin selbst überrascht, dass es schon 20 Abenteuer geworden sind“, sagt Autor André Milewski. „Mit ›Geheimakte Ragnarök‹ wollte ich meinen Helden noch einmal an seine Grenzen führen – und vielleicht auch darüberhinaus.“

Von den Fjorden Norwegens über die rauen Landschaften Islands bis hin zu den Gletschern Grönlands entfaltet sich ein Abenteuer voller Rätsel, Spannung und archäologischer Faszination. „Geheimakte Ragnarök“ verbindet historische Mysterien mit actionreicher Gegenwart – und markiert einen Höhepunkt in einer Reihe, die längst Kultstatus erreicht hat.

Buchtitel: Geheimakte Ragnarök

Autor: André Milewski

Reihe: Geheimakte (Band 20)

Genre: Abenteuerthriller / Mystery

Erscheinungstermin: 31. Oktober 2025

ISBN: 979-8271677694

Format: [Taschenbuch / E-Book]

Seitenzahl: 370

Preis: 14,99€

Kurzzusammenfassung

Mit Geheimakte Ragnarök präsentiert André Milewski den 20. Band seiner erfolgreichen Abenteuerreihe. Der Roman verbindet nordische Mythen, archäologische Geheimnisse und weltumspannende Spannung zu einem fesselnden Finale. Als Thors Hammer auftaucht, steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel – und nur Max Falkenburg kann Ragnarök verhindern. Ein meisterhaftes Jubiläum zwischen Mythos und Moderne.

