Hinter jedem Türchen gibt es einen Tipp zur Umsetzung der E-Rechnung

Bonpago Adventskalender auf LinkedIn thematisiert E-Rechnung

Ab dem 27. November sind Unternehmen, die Rechnungen an Bundesbehörden oder öffentliche Einrichtungen stellen, laut E-Rechnungsverordnung zur elektronischen Rechnungsstellung verpflichtet. Doch viele Unternehmen stehen bei der Einführung der E-Rechnung vor großen Herausforderungen, viele Fragen sind offen und zahlreiche Hürden sind bei der Umstellung noch nicht genommen. Deshalb gibt es jetzt auf LinkedIn den Bonpago Adventskalender zur E-Rechnung. Hinter den 24 Türchen verbergen sich viele praktische Tipps zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe.

Die Digital Experts der Bonpago GmbH beantworten hier täglich eine Frage, wie sich Unternehmen fit für die E-Rechnung machen und wie sie sich in dem Zusammenhang für das Jahr 2021 aufstellen können. Sie thematisieren beispielsweise Fragestellungen zur richtigen Softwareauswahl und ihre Implementierung sowie zu den speziellen Herausforderungen bei der Umsetzung des elektronischen Rechnungsaustauschs.

Dr. Donovan Pfaff, CEO bei Bonpago, sagt dazu: „Mit dem 27.11. haben wir einen weiteren Meilenstein bei der E-Rechnung erreicht. Für alle, die noch nicht bereit sind oder ihre Übergangslösungen ganzheitlich angehen möchten, liefern wir mit unserem Adventskalender eine Heldenreise kurz vor Weihnachten. Nutzen Sie unsere 24 Tipps aus über 300 Projekten rund um die E-Rechnung. Dann können Sie in 2021 durchstarten!“

Bonpago gehört zu den führenden Beratungshäusern für Financial Supply Chain Management (FSCM) in Deutschland und hat seit ihrer Gründung vor 20 Jahren über 80 Kunden bei der Optimierung von Prozessen im Finanz- und Rechnungswesen begleitet. Das bundesweit agierende Team umfasst mehr als 30 Spezialisten verschiedener Nationalitäten, die Strategien für eine digitale Zukunft entwickeln. Ihr Erfahrungsschatz und viele praktische Informationen aus zahlreichen Projekten zur Umsetzung der E-Rechnung fließen in die täglichen Empfehlungen mit ein, die sich hinter den Türen des digitalen Adventskalenders verbergen.

Unter dem Link https://www.linkedin.com/company/bonpago-gmbh geht es zum kostenlosen Adventskalender.

Bildunterschrift: Bonpago Adventskalender zur E-Rechnung (Foto: Bonpago)

Bonpago GmbH

Die Bonpago GmbH, gegründet 2000 von Dr. Donovan Pfaff, ist eines der führenden Beratungshäuser für Financial Supply Chain Management (FSCM) in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main begleitet seither zahlreiche Kunden bei der Optimierung von Prozessen im Finanz- und Rechnungswesen. Bonpago, entstanden als Spin-off aus dem Lehrstuhl für Electronic Commerce und dem E-Finance Lab der Goethe-Universität in Frankfurt, unterhält intensive Kontakte zur Wissenschaft und verknüpft einen wissenschaftlichen Ansatz mit praktischer Intelligenz für innovative und flexible Geschäftsabläufe mit hoher Akzeptanz. Zu den Kunden zählen die öffentliche Verwaltung sowie Konzerne und der Mittelstand.

