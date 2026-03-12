Alles Kokos – oder was: Das esKape Spa at Kandima Maldives setzt auf die Heilkräfte des Nationalbaumes!

Eine Massage mit Blick auf den Indischen Ozean, sanftes Meeresrauschen und der Duft frischer Kokosnüsse: Das esKape Spa im 5-Sterne-Lifestyle-Resort Kandima Maldives ist ein Rückzugsort für pure Entspannung. Peelings, Massagen und Gesichtsbehandlungen sorgen für ganzheitliches Wohlbefinden, im Mittelpunkt vieler Anwendungen steht dabei ein echter Star der Malediven: die Kokosnuss.

Auf der rund drei Kilometer langen Insel des Resorts wachsen zahlreiche Kokospalmen. Mehr als 1200 Kokosnüsse werden hier jedes Jahr von der Resort-Crew geerntet und im mehrfach ausgezeichneten Spa verarbeitet. In Zusammenarbeit mit traditionellen maledivischen Produktionsstätten entstehen daraus natürliche Spa-Produkte wie kaltgepresstes Kokosöl, cremige Kokosmilch und aromatische Kokos-Scrubs. Ergänzt werden die Anwendungen durch Zutaten aus den hauseigenen Farm Fresh Labs, ein nachhaltiger Ansatz, der lokale Gemeinschaften unterstützt und natürliche Ressourcen respektvoll nutzt.

Seit Jahrhunderten spielt die Kokosnuss eine wichtige Rolle in der maledivischen Pflegekultur. Kaltgepresstes Kokosöl ist reich an Laurinsäure und wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und intensiv feuchtigkeitsspendend. Kokosmilch liefert wertvolle Mineralstoffe und unterstützt die Regeneration der Haut, während Kokoswasser als natürlicher Frische-Booster für Körper und Haut gilt.

Diese natürlichen Wirkstoffe bilden die Grundlage der Signature-Treatments im esKape Spa. Die „Maldivian Ocean Dream Massage“ löst mit warmem Kokosöl tiefsitzende Verspannungen. Das Ritual „Paradise Me“ kombiniert ein Peeling aus gerösteten Kokosstückchen mit einer Kokosölmassage und einer nährenden Kokosmilch-Körpermaske. Für Ruhe und neue Energie sorgt der „Kokos-Traum“, eine meditative Kopfmassage mit pflegendem Kokosöl, die Haar, Kopfhaut und Geist verwöhnt.

Ein besonderes Highlight ist zudem die traditionelle „Maldivian Sand Massage“: Nach einer Behandlung mit warmem Kokosöl wird die Haut mit dem feinen weißen Sand der Malediven massiert, ein Ritual, das seit Generationen praktiziert wird und die enge Verbindung zur Natur der Inseln widerspiegelt.

So verbindet das esKape Spa natürliche Zutaten, traditionelle Heilmethoden und moderne Spa-Philosophie zu einem einzigartigen Wellnesserlebnis im Dhaalu-Atoll – mit der Kokosnuss als kraftvollem Herzstück der Behandlungen.