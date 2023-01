Die praxisorientierte Datenschutzkonferenz

Durch die neue Ära des Datenschutzes stehen Unternehmen jeder Größe und Branche vor den Herausforderungen neuer Regulierungen und Technologien. Doch anwendbare Erkenntnisse darüber, wie man diese Herausforderungen lösen kann, sind schwer zu finden.

Anlässlich des fünften Jahrestages der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bringt Heroes of Data Privacy die klügsten Köpfe im Bereich Datenschutz und Datenqualität in Wien zusammen. International anerkannte Experten aus den Bereichen Marketing, Technologie und Datenschutzrecht sowie Vertreter von Regulierungsbehörden teilen praxisnah ihre Erfahrungen.

Die Gastredner

Zu den bestätigten Referenten gehört Ann Cavoukian, die kanadische Grande Dame des Datenschutzes und die Erfinderin des Konzepts Privacy by Design. Auch Lou Montulli, der Erfinder des HTTP-Cookies, hat zugesagt und berichtet über die Ursprünge seiner Innovation, die das Internet für immer verändert hat. Weiters bestätigt ist der Jurist und Autor Thomas Höppner, der erfolgreich mehrere Big-Data-Missbrauchsverfahren gegen Apple, Google und Amazon geführt hat.

Darüber hinaus werden Carolin Loy (Regierungsrätin, Bayerisches Landesamt), Rainer Knyrim (Partner und Gründer, Knyrim Trieb Rechtsanwälte), Gregor König (Group Data Protection Officer, Erste Group), Tom Peruzzi (CTO, Virtual Minds), Martin Possekel (Managing Partner, Future Marketing), Stefan Santer (Enterprise Sales Director, Didomi), Matthias Schmidl (stellvertretender Leiter der Österreichischen Datenschutzbehörde), Alexandra Vetrovsky-Brychta (Präsidentin DMVÖ) – und viele mehr – Erfahrungen und Insights teilen.

In mehr als 20 Vorträgen, Interviews, Diskussionsrunden und Breakout-Sessions werden die Vortragenden von Heroes of Data Privacy über aktuelle und zukünftige Trends im Datenschutz informieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet eine große Bandbreite an wertvollen Erkenntnissen, wie Unternehmen die Herausforderungen des Datenschutzes meistern und neue Chancen für sich nutzen.

Erstmals findet Heroes of Data Privacy an zwei Tagen als Vor-Ort-Veranstaltung statt. Der Veranstaltungsort im Wiener Marx Palast lädt Teilnehmer zum Networken mit Gleichgesinnten und Fachleuten aus einem breiten Spektrum an Branchen ein. Heroes of Data Privacy verwöhnt seine Gäste in den Programmpausen nicht nur mit ausgezeichnetem Catering, sondern bietet als kulinarisches Highlight auch die Verkostung der besten Wiener Cookies an. Diese thematisch passenden Süßwaren werden von selektierten Zuckerbäckern exklusiv für die Veranstaltung kreiert.

Für Inhaber der limitierten VIP-Tickets geht das Programm begleitet von einem Networking-Dinner samt Überraschungsgast am ersten Konferenztag bis in die späten Abendstunden.

Early Bird Tickets sind nur noch bis 15. Februar verfügbar.

Die JENTIS Data Capture Platform (DCP) bietet das leistungsfähigste Server-Side-Tracking im Web, effektive Datenschutz-Features auf Knopfdruck und mehr als 100 Tool-Integrationen.

