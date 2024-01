HCLTech und SAP erweitern Zusammenarbeit / Innovationen und Einführung von generativer KI vorantreiben

New York, USA, und Noida, Indien, 16. Januar 2024 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, und SAP SE arbeiten zusammen, um Innovationen zu fördern und die Einführung von generativer KI (Gen AI) zu beschleunigen. Im Rahmen der Kooperation wird HCLTech gemeinsam mit SAP Lösungen entwickeln, mit denen Unternehmen bessere Ergebnisse erzielen und die Transformation ihres Geschäfts beschleunigen.

Gemeinsam mit SAP plant HCLTech, eine Sammlung von Gen AI-Anwendungsfällen speziell für SAP-Software zu erstellen. Diese ergänzen die Cloud-Lösungen von SAP und helfen Kunden dabei, das Potenzial von Gen-AI-erweiterten SAP-Lösungen zu nutzen. Durch die Zusammenführung des technischen Know-hows von HCLTech in verschiedenen Branchen mit der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) sollen innovative Lösungen entstehen, welche die Produktivität der Mitarbeiter steigern, Abläufe rationalisieren, die Anwendungsentwicklung beschleunigen und Geschäftsprozesse optimieren.

HCLTech plant auch die Einrichtung eines speziellen Gen AI Center of Excellence (Gen AI CoE). Dessen Schwerpunkt wird auf der Entwicklung branchenspezifischer Lösungen liegen, die das transformative Potenzial von generativer KI und SAP BTP nutzen. Mit Hilfe dieser Lösungen können Kunden ihre Fähigkeiten schnell anpassen und erweitern. Dabei nutzen sie eine breite Palette von Werkzeugen, die in SAP BTP zur Verfügung stehen, einschließlich Low-Code- und No-Code-Funktionen. Darüber hinaus bieten diese Lösungen wichtige Unternehmenstechnologien, zum Beispiel für Sicherheit, Vorwärtskompatibilität (für einfachere Upgrades) und Integration mit SAP BTP.

„Wir freuen uns über die stetig wachsende Partnerschaft mit SAP. Jetzt erweitern wir unsere Zusammenarbeit, um Unternehmen dabei zu helfen, Gen AI ethisch und verantwortungsvoll zu nutzen. Durch die Fortschritte von SAP im Bereich Business AI und maschinelles Lernen gewinnen Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Abläufe, verbessern Entscheidungsprozesse und erzielen bemerkenswerte Erfolge“, sagt Kaylan Kumar, Chief Technology Officer und Leiter – Ecosystems, HCL Tech.

„Generative KI hat ein immenses Potenzial, Geschäftsprozesse zu revolutionieren und ganze Branchen zu verändern“, ergänzt Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands der SAP SE. „Gemeinsam mit Partnern wie HCLTech können wir die generativen KI-Fähigkeiten der SAP Business Technology Platform nutzen, um KI-basierte Lösungen und Werkzeuge für Unternehmen zu entwickeln, die relevant, zuverlässig und verantwortungsbewusst sind. Zudem versetzen sie Kunden in die Lage, Innovationen schnell einzuführen und zu entwickeln, die konkrete Geschäftsergebnisse liefern.“

HCLTech bietet ein umfassendes Spektrum an End-to-End-KI-Fähigkeiten, von der Chipentwicklung bis zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Durch strategische Partnerschaften mit SAP und vielen anderen Unternehmen ebnet HCLTech den Weg für die Einführung generativer KI in allen Branchen.

