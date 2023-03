HCLTech treibt Quantenanwendungen für Unternehmen voran

NOIDA, INDIEN, 07. März 2023 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, wird gemeinsam mit Unternehmen auf der ganzen Welt die Möglichkeiten des Quantencomputings ausloten und dabei die neuesten Microsoft Azure Quanten-Tools und den Support nutzen. Die HCLTech Q-Labs inspirieren Kunden und zeigen ihnen, wie sie kundenfertige Implementierungen von Quantenanwendungen erforschen und skalieren können.

Die HCLTech Q-Labs fördern Forschungsprogramme im Frühstadium, um die Fähigkeiten für das Quantencomputing im industriellen Maßstab zu verbessern. Das Lab wird mit fast 1.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Azure Quantum-Ressourcen wie Microsoft Learn, Katas und Workshop-Inhalte für die Entwicklung von Quantentechnologien zu nutzen.

Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts ist die Aus- und Weiterbildung neuer und bestehender Arbeitskräfte ein entscheidender Pfeiler für die Entwicklung einer robusten globalen Quantenwirtschaft und stellt eine wichtige strategische Priorität für HCLTech und Microsoft dar.

„Wir glauben, dass die Quantentechnologie die Art und Weise, wie wir leben und Geschäfte machen, verändern wird und dazu beitragen kann, die größten Herausforderungen unserer Gesellschaft zu lösen“, sagte Ajit Moodliar, Senior Vice President und Global Head, Microsoft Ecosystem Business Unit (MEBU), HCLTech. „Wir freuen uns darauf, die Microsoft Azure Quanten-Tool Sets und den Support zu nutzen, um unseren Kunden Quanten-Technologien als Innovation und Inspiration näher zu bringen und die Lösungen zu industrialisieren.“

HCLTech Q-Labs ist jetzt Teil des Azure Quantum Network, einem dynamischen Ökosystem von Quanteninnovatoren und -pionieren. Es ist außerdem Empfänger eines Azure Quantum Credits-Zuschusses, der es den HCLTech Q-Labs ermöglicht, die Entwicklung von Quanten-Hardware weiter voranzutreiben, um neue Algorithmen zu erforschen, Anwendungsfälle zu entwickeln und mit Hardware-Plattformen von Weltklasse zu experimentieren.

Die HCLTech-Initiative konzentriert sich auf die Entwicklung von Proof of Concepts (POC). HCLTech Q-Labs wird verschiedene Quantentechnologien für unterschiedliche Bereiche entwickeln und zusammen mit seinen Kunden Anwendungen schaffen. Durch das neue HCLTech Quantum Computing Services Briefing-Angebot auf dem Azure Marketplace fördert HCLTech die Quanten-Journeys für Industrieunternehmen, indem es deren Anwendungsfälle auf der Grundlage umfassender Marktforschung vorantreibt.

„Dank des beeindruckenden Engagements der HCLTech Q-Labs ist das Technologieunternehmen in das Microsoft Azure Quantum Network aufgenommen worden. Der Ansatz von HCLTech, Unternehmen in die Grundlagen und Anwendungen des Quantencomputings einzuführen, die bereits jetzt durch Proof-of-Concept-Piloten erforscht werden können, hat großes Potenzial“, sagte Linda Lauw, Senior Director, Microsoft Azure Quantum Planning and Partnerships. „Wir freuen uns auf die Ergebnisse von ambitionierten Unternehmen, die die Vorteile der Quantum Computing Services Briefings von HCLTech mit uns nutzen wollen.“

Weitere Informationen finden Sie unter https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/consulting-services/hcl-technologies.hcl_qc_fluidic_fxploration

