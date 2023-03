5 häufige Ursachen für Konflikte in Beziehungen

Konflikte gehören zu jeder Beziehung, die Frage ist nur, wie damit umgegangen werden sollte – das Reiss Motivation Profile® ist eine wertvolle Unterstützung in Streitfragen.

In jeder Beziehung kommt es hin und wieder zu Streit. Das ist vollkommen normal und kein Grund, direkt alles infrage zu stellen. Was jedoch auffällt, ist, dass Diskussionen die immer gleichen Punkte betreffen. Zu fünf sehr häufig genannten Gründen für Streit in Beziehungen gehören:

– Haushalt und Ordnung

– Finanzielle Themen

– Freizeitgestaltung

– Kritik am Partner und der Umgang damit

– Urlaubsplanung

Treffen Ordnungsliebhaber und Chaosqueen aufeinander ist der Konflikt ebenso vorprogrammiert, wie wenn Verschwender und Geizhals zusammenleben oder die Ruhe in Person und der Adrenalinjunkie einen Urlaub planen. Die Fragen, die hinter allen Problemen stehen, sind grundsätzlicher Natur: Was ist für den einzelnen Menschen wichtig und was nicht. Was braucht er oder sie, um glücklich und zufrieden zu sein. Warum regiert man in bestimmten Situationen so. Diese Fragen haben einst auch den amerikanischen Psychologen Steven Reiss umgetrieben und er machte sich auf die Suche nach Antworten. Das Ergebnis seiner jahrelangen Forschung ist das wissenschaftlich fundierte Reiss Motivation Profile®. Dieses zeigt 16 psychologische Bedürfnisse, die jede:r in sich trägt, die sogenannten Lebensmotive. Diese müssen befriedigt werden, damit Menschen ihr Leben und Tun als sinnvoll empfinden.

Das Reiss Motivation Profile® hilft besonders in Beziehungen, den jeweils anderen besser zu verstehen und gibt einen Überblick darüber, was ihm wichtig ist. Zum Beispiel gibt es Menschen, die einen ausgeprägten Sinn für Ordnung und Strukturen haben. Ihnen ist es im Haushalt wichtig, dass alles seinen Platz hat und aufgeräumt ist. Ebenso fällt es diesen Personen schwer, spontan zu sein und sie legen großen Wert auf gute Planung. Die Ordnung ist für sie ein essenzielles Grundbedürfnis. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sehr flexibel sind. Sie fühlen sich besonders dann wohl, wenn nicht alles geplant ist. Zudem improvisieren sie gerne und ein unordentlicher Haushalt macht ihnen nichts aus bzw. fällt er ihnen gar nicht auf. Die beiden gegensätzlichen Richtungen der Bedürfnisse sind oft Brennstoff für die Beziehung. Das Reiss Motivation Profile® klärt an dieser Stelle auf und hilft Kompromisse zu finden, damit Beziehungen wieder harmonischer gestaltet werden. Es ermöglicht einen anderen Blickwinkel und wer sich in die Lage seines Partners oder seiner Partnerin hineinversetzen kann, ist häufig toleranter und verständnisvoller, wenn es um Tücken, die Individualität und Persönlichkeit in sich bergen, geht.

Mehr zum Reiss Motivation Profile® und darüber, wie dieses in Beziehungen wertvolle Unterstützung gibt, erfahren Sie unter: https://www.rmp.eu/partnerschaft

