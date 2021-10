HCL Technologies laut Forbes einer der weltweit besten Arbeitgeber

Bestplatziertes Unternehmen im Bereich professionelle Dienstleistungen

NOIDA, INDIEN, 20. Oktober 2021 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde im zweiten Jahr in Folge von Forbes im „World’s Best Employers“-Ranking ausgezeichnet. HCL ist außerdem das weltweit bestplatzierte Unternehmen im Bereich professionelle Dienstleistungen und eines der fünf größten multinationalen Unternehmen aller Branchen mit Hauptsitz in Indien.

„Diese wichtige weltweite Anerkennung in einem Jahr zu erhalten, das uns alle vor große Herausforderungen gestellt hat, belegt unsere Stärke und Widerstandsfähigkeit als Team“, sagt Apparao VV, Chief Human Resources Officer, HCL Technologies. „HCL verfolgt seit langem die Philosophie, seine Mitarbeitenden zu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Dazu fördern wir eine Kultur der Eigenverantwortung, der Innovation und des kontinuierlichen Lernens. Diese Anerkennung ist ein weiterer Beweis für unser tief verwurzeltes Engagement und unsere Maßnahmen in diesem wichtigen Bereich.“

Die Liste basiert auf einer Umfrage unter 150.000 Mitarbeitenden in Unternehmen und Branchen aus 58 Ländern. Sie sollten mitteilen, ob sie ihren derzeitigen Arbeitgeber weiterempfehlen, sowie andere Arbeitgeber in ihrer jeweiligen Branche bewerten. In der vollständigen Liste sind 750 Unternehmen aufgeführt.

Für seine vorbildlichen Prozesse im Personalbereich hat HCL weltweit mehrere Anerkennungen erhalten. Kürzlich wurde HCL Technologies von Great Place to Work als bester Arbeitgeber in den Kategorien Nation Builders und Mega Employers in Indien sowie als einer der besten Arbeitgeber Indiens für Frauen im Jahr 2021 ausgezeichnet. Zu Beginn dieses Jahres wurde HCL in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Schweden, Großbritannien, Australien, Neuseeland, den Philippinen, Singapur und Südafrika zum Top-Arbeitgeber 2021 ernannt.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. September 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,82 Milliarden US-Dollar. Seine 187.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de