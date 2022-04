HCL Technologies erweitert Partnerschaft mit Avaloq

Zürich, London und Noida, Indien – 13. April 2022 – HCL Technologies (HCL Tech), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat seine globale Partnerschaft mit Avaloq, einem führenden Anbieter von digitalen Banklösungen, erweitert. HCL wird nun ein hochklassiges Lifecycle Management Center für Avaloq-Kunden entwickeln sowie in die laufende Schulung und Entwicklung von HCL-Teams investieren, die mit Avaloq-Produkten arbeiten. Diese Investitionen kombinieren das fundierte Fachwissen von HCL im Bereich Finanzdienstleistungen mit der Expertise von Avaloq im Bereich digitaler Technologien für die Vermögensverwaltung, um Innovationen zu beschleunigen.

Das neue Lifecycle Management Center wird das Digital Transformation Execution Framework (FENIX 2.0) und die nächste Generation von KI- und Automatisierungsprodukten (DRYiCE™) von HCL nutzen, um die Effizienz zu steigern. HCL qualifiziert seine Vermögensverwaltungsteams weltweit durch deren Teilnahme an speziellen Schulungen der Avaloq Academy und den Aufbau programmspezifischer Kompetenzen. Zusammen mit den Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Lösungen von HCL wird diese erweiterte Partnerschaft es mehr Finanzinstituten ermöglichen, die innovativen Technologien und Dienstleistungen von Avaloq auf ihrer Digitalisierungsreise zu nutzen.

„Im Zuge der internationalen Expansion von Avaloq wollen wir unsere Implementierungskapazitäten flexibler gestalten, um unser langfristiges Wachstum zu unterstützen“, sagt Martin Greweldinger, Co-Chief Executive Officer von Avaloq. „Wir freuen uns daher, unsere bestehende Partnerschaft mit HCL auszubauen, um die starke globale Präsenz und das Domänenwissen im Finanzwesen zu nutzen. So bieten wir Banken und Vermögensverwaltern Zugang zu unseren Produkten und Dienstleistungen in vielen verschiedenen Regionen der Welt.“

„Wir beobachten weltweit einen enormen Anstieg der Nachfrage nach digitalen Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Angeboten“, so Rahul Singh, President of Financial Services and Digital Process Operations, HCL Technologies. „Dieser Trend wird sich in Zukunft weiter fortsetzen und durch das kontinuierliche Aufkommen neuer Anlageklassen wie Kryptowährungen vorangetrieben. Der auf Customer Experience ausgerichtete Ansatz von HCL ermöglicht es uns, mit Kunden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um Innovationen voranzutreiben und sicherzustellen, dass sie bei diesen Veränderungen an der Spitze bleiben. Wir freuen uns auf den Ausbau der Partnerschaft mit Avaloq, dem führenden Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die Vermögensverwaltung.“

