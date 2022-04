Creasono MP3-Autoradio CAS-3700.bt

Das Autoradio auch von der Rückbank bequem per Fernbedienung steuern

– Fernbedienung für komfortable Steuerung

– Wiedergabe von CD, USB-Stick und SD-Karte

– Bluetooth 5 für kabelloses Musikstreaming von Smartphone und Tablet-PC

– Audio-Eingang für MP3-Player & Co.

– Integriertes Mikrofon zum Telefonieren

– LCD-Display mit 7 unterschiedlichen Hintergrundfarben

Wunschmusik im Auto: Mit dem 1-DIN-Autoradio von Creasano hört man seine Lieblingsmusik in voller Klangqualität und von jeder Quelle – aus dem Radio, von CD, USB-Stick, SD-Karte oder sogar kabellos per Bluetooth von Smartphone und Tablet-PC.

Von der Rückbank aus steuerbar – dank Fernbedienung: Jetzt sind nicht nur Fahrer oder Beifahrer für die Musikwahl zuständig. Diese Aufgabe lässt sich einfach an die Mitfahrer auf den Rücksitzen delegieren. Und bei Ausflügen bedient man das Autoradio bequem vom Camping-Sessel aus.

Optimal informiert mit bestem Empfang: Per Radio Data System (RDS) erhält man Programm- und Verkehrsinfos direkt aufs LCD-Display. Außerdem wechselt das Radio während der Fahrt immer automatisch zur stärksten Empfangsfrequenz!

Starker Sound ist integriert: Dank 4x 45 Watt Musik-Spitzenleistung und Equalizer genießt man die Musik in optimaler Qualität – von Klassik bis Hardrock!

Freihändig und sicher telefonieren: Das Autoradio ist auch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung – ein Mikrofon ist integriert. So telefoniert man sicher und ganz bequem. Telefongespräche nimmt man direkt am Radio an.

– MP3-Autoradio CAS-3700.bt mit CD-Player, Bluetooth, Freisprechfunktion und Fernbedienung

– Fernbedienung zur komfortablen Steuerung auch von der Rückbank

– Musik-Wiedergabe von USB-Stick und SD-Karte (bis 32 GB, bitte dazu bestellen)

– Bluetooth 5.0 für Musik-Streaming z.B. vom Smartphone oder zum Freisprechen, Reichweite: bis zu 6 m

– AM/MW-Radio: 522 – 1.620 kHz

– Audio-Eingang für MP3-Player & Co.

– Integriertes Mikrofon für Freisprech-Funktion: Gespräche annehmen und auflegen

– RDS (Radio Data System): Alternativ-Frequenzen, Verkehrsinfo u.v.m.

– LCD-Display mit Tastenbeleuchtung und 7 unterschiedlichen Hintergrundfarben

– Abnehmbares Bedienteil

– Anschlüsse in der Front: USB-Buchse, SD-Karten-Slot, AUX-in (3,5-mm-Klinke)

– Musik-Spitzenleistung: 4x 45 Watt

– Impedanz: 4 Ohm

– Equalizer und MOSFET-Verstärker für optimalen Sound

– Anschlüsse Rückseite: ISO-10487, 2x Stereo-Cinch-Ausgang, Stereo-Cinch-Eingang, Antenne

– Maße: 180 x 155 x 50 mm, Gewicht: 1420 g

– Autoradio inklusive Anschlusskabel, Einbauschiene, Aufbewahrungs-Box für Frontteil, Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107387675

Preis: 63,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8060-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8060-1520.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/cy4fEaPGY6NswSf

Firmenkontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

