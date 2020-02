HCL eröffnet Global Delivery Center mit Kunden Stanley Black & Decker

Es unterstützt die digitale Transformation für die Fertigung, Versicherungen, Luft- und Raumfahrt sowie andere Branchen

Noida, Indien – 20. Februar 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, eröffnet ein Global Delivery Center (GDC) in Hartford (Connecticut, USA). Es wird digitale Transformationsdienste für Kunden aus den Bereichen intelligente Fertigung, Versicherung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung bieten.

Der erste Großkunde für das GDC ist Stanley Black & Decker (NYSE: SWK). Der diversifizierte globale Industriekonzern betreibt unter anderem das weltweit größte Werkzeugunternehmen. HCL wird moderne digitale Fähigkeiten einbringen und Stanley Black & Deckers globale Anwendungs- und Infrastrukturumgebungen umgestalten. Dies verbessert die Agilität des Kunden und seine Fähigkeit, auf neue Geschäftsanforderungen zu reagieren. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird HCL 1.000 Mitarbeiter weltweit für Stanley Black & Decker einsetzen.

„Wir freuen uns über den Beginn dieser Partnerschaft mit Stanley Black & Decker – und dieses Lieferzentrum wird unsere gemeinsame Vision für digitale und transformative Technologien für die intelligente Fertigung unterstützen“, sagt Ajay Bahl, Executive Vice President für MEGALT Verticals in den USA für HCL Technologies. „Unser Wachstum basiert auf Partnerschaften, unseren Beziehungen zu lokalen und staatlichen Regierungen, unseren lokalen Engagements sowie dem kürzlich unterzeichneten Vertrag mit Stanley Black & Decker.“

„Die Partnerschaft mit HCL ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, unsere Organisation digital zu transformieren sowie die Widerstandsfähigkeit und Effizienz im gesamten Unternehmen zu erhöhen“, sagt Don Allan, EVP und Chief Financial Officer bei Stanley Black & Decker. „Wir freuen uns auch über das globale Lieferzentrum in Hartford, das die Präsenz der Stadt als bedeutendes Zentrum für digitale und technologische Innovationen weiter verstärken wird.“

„Stanley Black & Decker und HCL sind zwei Unternehmen mit einer langen Geschichte in Connecticut, und wir freuen uns über ihre Partnerschaft sowie ihr Engagement für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum im Bundesstaat“, sagt Ned Lamont, Gouverneur des US-Bundesstaates Connecticut.

Luke Bronin, Bürgermeister der Stadt Hartford, sagt: „Das Engagement von HCL ist ein weiterer großer Schritt vorwärts in Hartfords raschem Wachstum als Innovationszentrum für globale Technologieführer.“

„Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Stanley Black & Decker aufzubauen und sie bei ihren globalen Plänen und ihrer kühnen Vision zu unterstützen“, so Bahl weiter. „Wir haben die Perspektive und die Erfahrung in der Fertigungsindustrie sowie das Wissen über neue Technologien, die uns dabei helfen werden.“

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services. Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. Dezember 2019 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar und seine 149.000 Ideengeber sind in 45 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de