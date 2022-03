HCL auf dem MWC: Neue 5G-Anwendungen für Mobilfunknetzbetreiber

BARCELONA, SPANIEN, und NOIDA, INDIEN, 1. März 2022 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat zwei neue 5G-Anwendungen auf den Markt gebracht. Diese präsentiert HCL auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Die Anwendungen helfen Mobilfunknetzbetreibern, das Kundenerlebnis zu optimieren und den Energieverbrauch ihrer 4G- und 5G-Infrastruktur zu senken: Quality of Experience (QoE) und Energy Savings basieren auf der Augmented Network Automation (ANA) Platform, die von der Industry Software Division von HCL entwickelt wurde.

Die ANA Platform ist die Netzwerkoptimierungslösung der nächsten Generation von HCL. Sie ermöglicht Mobilfunkbetreibern weltweit, ihre 5G- und 4G-Dienste effektiv zu verwalten, indem sie hersteller- und technologieübergreifende Implementierungen in Cloud- oder On-Premise-Umgebungen automatisiert.

Schnell, zuverlässig und gleichzeitig sparsam

Die Netzwerkleistung an Orten mit sehr hohem Traffic-Aufkommen, wie in Stadtzentren und bei großen Sportereignissen, ist oftmals eingeschränkt. Mit der KI-basierten QoE-Anwendung bieten Mobilfunknetzbetreiber dort nahtlose, schnelle und zuverlässige 5G-Dienste. Die Anwendung Energy Savings senkt die Betriebskosten für die Bereitstellung von 5G, indem sie KI-basierte Netzwerkautomatisierungsfunktionen nutzt. Durch die Analyse von Verkehrsmustern identifiziert Energy Savings, wo die Netzwerkinfrastruktur in Schwachlastzeiten, etwa nachts, vorübergehend heruntergefahren werden kann. Dies beeinträchtigt nicht die QoE für Mobilfunkteilnehmer.

„Unser Telekommunikationsportfolio steht für unsere Strategie über Jahre hinweg innovative Produkte für Netzbetreiber und Unternehmen weltweit zu entwickeln“, sagt Sukamal Banerjee, Corporate Vice President und Head of Industry Software Division, HCL Technologies. „Viele der weltweit größten Mobilfunknetzbetreiber optimieren mit unseren innovativen Softwareprodukten ihre Netzwerke. Gemeinsam bauen wir eine 5G-Umgebung mit Hilfe von KI und Automatisierung der nächsten Generation. Die Branche nutzt immer stärker die Open Radio Access Network (O-RAN)-Architektur, um die Leistung von 5G und darüber hinaus zu erhöhen. HCL unterstützt sie dabei mit der ANA Platform.“

HCL wird vom 28. Februar bis 3. März 2022 auf dem MWC 2022 in Barcelona an Stand 2E30 in Halle 2 vertreten sein. Besuchen Sie uns, um mehr über unser Telekommunikationsportfolio zu erfahren.

Weitere Informationen unter:

https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona-2022

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 11,18 Milliarden US-Dollar. Seine 198.000 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

