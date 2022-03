Gemeinsam helfen!

Dieser Wahnsinn in der UKRAINE muss ein Ende haben! Unsere Herzen und Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Wir erleben eine große Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität.

Auch der Karina-Verlag möchte unterstützen und helfen. Deshalb hat er ein Paket geschnürt und die gesamten Einnahmen daraus werden der Nothilfe für die Ukraine gespendet.

Mit 10 Euro können Sie 2 Überraschungsbücher aus dem Sortiment des Verlages erwerben. Der Karina-Verlag sucht aus, Sie können aber das Genre wählen.

Beschreibung:

Überraschung gefällig? Wählen Sie einfach welches Genre (bitte bei der Bestellung im Kommentarfeld vermerken) und es kommen zwei Bücher aus unserem Sortiment.

Diese Genres gibt´s zur Auswahl:

Romane, Krimis und Thriller, Kurzgeschichten, Kinderbücher

(der Umtausch ist ausgeschlossen)

Wir spenden die gesamten Einnahmen an die Nothilfe für die Ukraine

Hier geht es zur Bestellung:

https://www.karinaverlag.at/p/uberraschung-2er-buchpaket/

Nothilfe Ukraine

Die Ukraine benötigt dringend eure Hilfe. Hilfspakete werden mit internationalen und regionalen Partnern an die Bevölkerung verteilt.

https://rahma-austria.at/de/projekte/nothilfe-projekte/725-nothilfe-ukraine

Über Rahma Austria

Der Verein Rahma Austria ist ein eingetragener humanitärer nichtgewinnorientierter Verein mit der ZVR-Zahl 124910972. Im Frühjahr 2006 gründete eine Wohltätergruppe, unter dem Namen der Gesellschaft “Mütter und Kinder in Not”, als eigenständiger österreichischer Verein in Österreich. Diese Institution unterstützt Mütter und deren Kinder, vor allem diejenigen, die durch Naturkatastrophen und Kriegen, in den armen Ländern betroffen sind und keine Stütze haben. Verbesserung der Lebenssituation der betroffenen Personen. Wir begannen Mitte 2006 mit dem Betrieb und nahmen als Motto “Rahma” (arabisch für Barmherzigkeit). Unsere Hilfe ist in mehr als 25 Ländern angekommen und als Folge der Erhöhung der Zahl, der Spender und der Freiwilligen, und weil der Name Rahma als einfach für das Publikum angesehen wurde, einigte man sich auf den Namen “Rahma Austria“ (Barmherzigkeit Österreich). Im Jahre 2010 wurde der Name zu Rahma Austria geändert.

Der Sitz des Vereins befindet sich in den Büroräumlichkeiten des Rahma-Austrias in der Hannovergasse 25 in 1200 Wien.