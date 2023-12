HarvestAi erhält über 825.000 Euro Kapital mit Companisto

Rund 540 Companisten sagten eine Beteiligung an dem Entwickler einer einzigartigen KI-Software zu, die mit ihrer Vorhersagegenauigkeit von Pflanzenwachstum und Ernteerträgen die Indoor-Landwirtschaft revolutioniert.

Das GreenTech-Startup HarvestAi hat vor Kurzem die Finanzierungsrunde auf dem Privatinvestoren-Netzwerk Companisto abgeschlossen. Dem Startup wurden rund 825.000 EUR Kapital von circa 540 Companisten zugesagt. HarvestAi entwickelt eine innovative Software, durch die die Lebensmittelproduktion in Gewächshäusern optimiert und Ernteabfälle in erheblichem Maße reduziert werden.

Die fortschrittliche KI-Technologie von HarvestAi trägt nicht nur zur erheblichen Steigerung der Lebensmittelproduktion in Gewächshäusern bei, sondern hat auch einen bedeutenden gesellschaftlichen und globalen Mehrwert, welcher auch von den investierten Companisten erkannt wurde. Besonders in Schwellenländern, die vermehrt unter den Auswirkungen des Klimawandels und Extremwetterereignissen leiden, spielt die einzigartige KI-Software eine entscheidende Rolle. Sie ermöglicht Indoor-Farmern, präzise Vorhersagen zum Pflanzenwachstum, zur Erkennung von Pflanzenkrankheiten und zu den Ernteerträgen zu treffen. Dies führt nicht nur zu einer Steigerung der Ernteerträge um 10%-20% und erheblich reduzierten Ernteausfällen, sondern trägt auch dazu bei, Versorgungsengpässe, Hunger und steigende Lebensmittelpreise in diesen Regionen zu verhindern.

Das Team rund um den Gründer Dr. Georg Caspary erhält mit der erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunde Kapital, welches für den geplanten Markteintritt und die Skalierung in neue Märkte genutzt wird. Mit der Unterstützung von rund 540 investierenden Companisten hat das HarvestAi-Team wertvolle Expertise aus seinem Netzwerk gewonnen, von der es in der Zukunft profitieren kann.

Zur effektiven Zusammenarbeit und der erfolgreichen Investmentrunde mit Companisto sagt der Gründer von HarvestAi Dr. Georg Caspary: „Mit Companisto haben wir nicht nur einen zuverlässigen Finanzierungspartner für unsere Seed-Runde gefunden, sondern auch Zugang zu einem Netztwerk von hilfsbereiten Expertinnen aus verschiedensten Bereichen erhalten. Besonders stolz sind wir auf die hohe Anzahl von Investorinnen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir sind uns der damit einhergehenden Verantwortung bewusst und sind überzeugt davon, dass wir mit HarvestAi ein innovatives Unternehmen aufbauen, womit wir in Zukunft den Investorinnen etwas zurückgeben werden.“

Über HarvestAi

HarvestAi entwickelt Wachstums- und Ertragsvorhersagesoftware für kommerzielle Gewächshäuser weltweit. Das in Potsdam ansässige Startup unter der Leitung von Dr. Georg Caspary setzt dazu innovative Computer Vision und Machine Learning Technologie ein. Dadurch ermöglichen sie Gewächshäusern präzise Vorhersagen über Erntemengen und -daten, wodurch diese datenbasierte Entscheidungen treffen können, die zu massiven Umsatzsteigerungen führen. Dank einer erfolgreichen Pre-Seed-Finanzierungsrunde konnten HarvestAi bereits mehr als 2,7 Millionen Euro aufbringen, wobei der Großteil der Mittel nicht verwässernden Ursprungs ist. Mit bereits bestehenden Pilotkunden in Deutschland und Kanada hat sich HarvestAi in zwei wichtigen Märkten etabliert und plant, ihr Angebot in diesen und anderen Märkten weiter auszubauen, unterstützt durch die abgeschlossene Finanzierungsrunde mit Companisto.

Über Companisto

Companisto ist die Investment-Plattform für Startups und Wachstumsunternehmen. Business Angels und Investoren beteiligen sich mit Wagniskapital gemeinsam an bahnbrechenden Innovationen, erfolgversprechenden Unternehmungen und Ideen, die Geschichte schreiben. Als Fintech stehen wir für schlanke Prozesse, spezialisiertes Wissen und effiziente Lösungen. Wir sind der Innovationstreiber im Bereich professioneller Online-Unternehmensfinanzierung. In einer vielfältigen Gesellschaft übernehmen wir Verantwortung für die Gründerkultur in Deutschland und Europa.

