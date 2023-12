communicode AG und Contentserv beginnen langfristige Partnerschaft

Die Contentserv Swiss GmbH und die communicode AG aus Essen gehen eine langfristige Partnerschaft ein, die in anspruchsvollen und komplexen Projekten im Bereich Produktinformationsmanagement nachhaltige Lösungen entlang der Information Supply Chain liefern soll.

Erfolgreiches Produktinformationsmanagement, kurz PIM, spielt mit Blick auf die digitale Transformation von Unternehmen in Industrie und Handel eine wesentliche Rolle. Es erfordert sowohl ein flexibles und skalierbares PIM-System als auch einen Dienstleister, der die Wertschöpfungsketten seiner Kunden kennt und die Prozesse versteht, in die ein solches System integriert werden muss. Mit Contentserv als Lösungsanbieter und der communicode AG als Dienstleister finden zwei Partner zusammen, die ein gemeinsames Verständnis für erfolgreiche Kundenprojekte mitbringen.

Die communicode AG entschied sich für Contentserv als Partner, weil die Kompetenzen des Unternehmens über die Disziplinen E-Commerce, PIM und DAM hinausgehen. Entlang der gesamten Customer Journey kann mit Hilfe von Contentserv eine optimale Customer Experience geschaffen werden. Das liefert die ideale Grundlage für eine strategische und technologische Kooperation auf Augenhöhe. Die Full-Service-Digitalagentur communicode hat in Contentserv einen Lösungsanbieter gefunden, der sich auf exzellente Datenmodellierung sowie die Ausspielung der Daten über alle gewünschten Kanäle versteht.

Zusammenarbeit mit Perspektive

Im Bereich Produktinformationsmanagement bauen Contentserv und communicode auf eine langfristige Zusammenarbeit. Der intelligente und zielgerichtete Einsatz von Produktinformationen über alle Vertriebskanäle hinweg bedeutet gleichzeitig die strategische Nutzung aller verfügbaren Ressourcen für den Unternehmenserfolg. Aktuelle Produktinformationen leisten einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Produktpräsentation, wenn sie allen Anwendern über den richtigen Kanal zur Verfügung gestellt werden. Ein PIM-System übernimmt diese Aufgaben und optimiert in der Multi- und Omnichannel-Vermarktung ganze Prozessketten.

Den Beginn der Partnerschaft zwischen Contentserv und communicode zeichnet das erste gemeinsames PIM-Projekt aus. So freuen sich beide Unternehmen auf dieses und alle zukünftigen, erfolgreichen Projekte, die sie gemeinsam umsetzen werden.

Über Contentserv

Mit Contentserv eine außergewöhnliche Product Experience schaffen

Die Contentserv Swiss GmbH unterstützt mit ihren Softwarelösungen Hersteller, Marken und Händler dabei, eine kontextualisierte und überzeugende Product Experience anzubieten, die ihre Kunden begeistert, die Zeit zwischen der Produktplanung und der Produktlieferung verkürzt und den Umsatz steigert. Mehr als 300 Mitarbeiter kümmern sich in Deutschland, Indien, Portugal und in zehn weiteren Niederlassungen in Europa, den USA und Asien um die Realisierung erfolgreicher Product Experience für über 300 Kundenunternehmen. Durch optimierte Produktinhalte in Wort und Bild hilft Contentserv bei der effizienten Nutzung aller relevanten Daten für den erfolgreichen Produktvertrieb.