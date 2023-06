Händler verlieren Marge durch falsch kalkulierte Preise auf Amazon

Julian Edling erklärt, wie das mit metaprice verhindert werden kann

In einer zunehmend wettbewerbsintensiven Geschäftswelt, vor allem auf Verkaufsportalen wie Amazon ist die korrekte Kalkulation von Preisen entscheidend für den Erfolg von Unternehmen. Falsch kalkulierte Preise können zu erheblichen Verlusten führen und die Margen von Unternehmen erheblich beeinträchtigen.

Hier setzt metaprice mit ihrem innovativen Margenkalkulator an, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Gewinnspannen im Auge zu behalten und richtig zu kalkulieren.

Unser Amazon Repricing-Tool verfügt über einen automatischen Margenkalkulator, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Gewinnmargen automatisch zu berechnen und zu optimieren. Der Margenkalkulator berücksichtigt nicht nur Ihre Einkaufs- und Versandkosten, sondern es werden auch die Amazon Verkaufsgebühren und FBA-Gebühren automatisch ausgegeben und in der Kalkulation berücksichtigt. Um die Preisfindung so genau wie möglich zu gestalten, können Zusatzkosten (Mitarbeiterkosten, Verpackungsmaterial, Lagerkosten etc.), in die Berechnung mit einbezogen werden, erklärt Julian Edling.

Der Margenkalkulator von metaprice ist ein leistungsstarkes Tool, das Unternehmen dabei hilft, die optimale Preisgestaltung für ihre Produkte zu ermitteln. Durch die Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Kosten, Konkurrenzpreise, Marktbedingungen und Kundennachfrage ermöglicht der Margenkalkulator eine präzise und fundierte Kalkulation der Verkaufspreise. Dies hilft Unternehmen, ihre Gewinnmargen zu schützen und potenzielle Verluste zu vermeiden.

„Wir verstehen die Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, wenn es um die Preisgestaltung geht“, sagt Julian Edling, CEO von metaprice. „Unser Margenkalkulator bietet eine einfache und effektive Lösung, um sicherzustellen, dass Unternehmen ihre Produkte zu einem angemessenen Preis verkaufen und gleichzeitig ihre Gewinnmargen schützen können.“

Der Margenkalkulator von Metaprice bietet Unternehmen verschiedene Funktionen und Vorteile.

Dazu gehören:

Präzise Kalkulation der Gewinnmarge: Durch die Berücksichtigung aller relevanten Kostenfaktoren ermöglicht der Margenkalkulator eine genaue Ermittlung der Gewinnmarge, die ein Produkt erzielen kann.

Wettbewerbsanalyse: Der Margenkalkulator analysiert die Preise der Wettbewerber, um Unternehmen dabei zu helfen, wettbewerbsfähige Preise festzulegen, ohne dabei ihre Gewinnmargen zu gefährden.

Marktbedingungen und Kundennachfrage: metaprice berücksichtigt auch die aktuellen Marktbedingungen und die Nachfrage der Kunden, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Preise entsprechend anzupassen und den maximalen Gewinn zu erzielen.

Einfache Handhabung: Der Margenkalkulator von metaprice ist benutzerfreundlich und erfordert keine speziellen technischen Kenntnisse. Unternehmen können ihn schnell und einfach in ihre bestehenden Systeme integrieren.

metaprice hat bereits eine Vielzahl von Unternehmen dabei unterstützt, ihre Margen zu schützen und ihre Gewinnspannen zu maximieren. Kundenberichte zeugen von signifikanten Verbesserungen bei der Preisgestaltung und der Gewinnmarge nach der Implementierung des Margenkalkulators.

