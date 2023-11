HACIENDA – die neue Eventreihe im Fortuna Irgendwo überzeugt mit den Top-DJs Gregory Jürs & Marco Petralia

Neue Wege im Frankfurter Nachtleben. HACIENDA – Das neue Wohnzimmer für die kalte Jahreszeit: MI CASA ES SU CASA – MY HOUSE IS YOUR HOUSE

Frankfurt/Main, 07.11.2023 – Ardi Goldman und das Team des Fortuna Irgendwo laden ab dem 18.11.2023 zu einer neuen Eventreihe ein: HACIENDA – unter dem Motto „Mi casa es su casa – My house is your house“. Zusammen mit den renommierten Top-DJs Marco Petralia und Gregory Jürs werden die Gäste mit den heißesten Tracks der aktuellen Saison musikalisch verwöhnt – sie verstehen es wie keine anderen, die Magie pulsierender Beats einzufangen und sie direkt auf die Tanzfläche zu zaubern. Sie sind die Meister der Melodien, die die Gäste in ihren Bann ziehen und sie dazu bringen, den Moment in vollen Zügen zu genießen. Ihre Grooves verschmelzen zu einem harmonischen Ganzen, wie ein Feuerwerk aus Emotionen – mal sanft und verführerisch, dann wieder wild und unbändig.

HACIENDA bietet den Gästen die Möglichkeit, in den schönen Erinnerungen an den letzten Urlaub zu schwelgen. Aber auch wer dieses Jahr nicht auf Ibiza, Mykonos oder in Tulum war, wird vom Sound, Look und Feel von HACIENDA begeistert sein. Das beeindruckende Fortuna Irgendwo lädt dazu ein, das neue Wohnzimmer für die kalte Jahreszeit zu werden.

Frankfurt wird mit diesem stilvoll-elegantem Party-Feuerwerk eine neue Ära im Nachtleben erleben. Die HACIENDA-Eventreihe wird die Stadt mit ihrem einzigartigen Konzept auf den Kopf stellen. Es ist wieder an der Zeit, sich schick zu machen und in eine Welt einzutauchen, die das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart vereint. Die Eventreihe HACIENDA zeigt grundlegend neue Wege im Frankfurter Nachtleben. Wer elegant und herausgeputzt durch die Tür der Hacienda schreitet, wird eine Reihe von unerwarteten Überraschungen erleben – begleitet von einer Zeitreise in eine neue, alte Welt. Mit einer kleiner Verbeugung an die guten alten 2000er und einer großen Prise angesagter Elemente des Underground wird HACIENDA ein neues Zuhause für alle diejenigen werden, die wieder weggehen, feiern, loslassen und Spaß am Leben haben wollen. Wie früher eben, nur einfach neu.

Die innovative Veranstaltungsserie „HACIENDA“ im Fortuna Irgendwo Frankfurt/Main begeistert ihre Besucher mit einer magischen Atmosphäre und den herausragenden Hits der aktuellen Saison.

Location: Fortuna Irgendwo, Hanauer Landstraße 192, 60314 Frankfurt/Main

Tickets sind unter folgendem Link erhältlich:

https://fortunairgendwo.ticket.io/48xlunvk/

Die Eventreihe beginnt am 18.11.2023.

Einlass:

ab 21:00 Uhr

