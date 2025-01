… 4 … 3…. 2 ….1 ….PROST NEUJAHR!! Vornehmen kann man sich ja vieles, aber durchhalten? Oft ist Ende Februar alles vergessen. Diesmal klappt“s mit edel+white.

Gute Vorsätze fürs neuen Jahr 2025

… 4 … 3…. 2 ….PROST NEUJAHR!! Vornehmen kann man sich ja vieles, aber durchhalten? Oft ist Ende Februar alles vergessen. Diesmal klappt“s mit edel+white.

Ist gründliche Mundhygiene ein Thema, das angegangen werden soll? Mit guten Helfern, die das Problem schnell und effektiv beheben. Ohne die Lust in wenigen Wochen zu verlieren.

Gründliche Mundhygiene Das Wichtigste überhaupt am frühen Morgen und am Ende des Tages natürlich auch. Damit man gesund bleibt, ist es essentiell, den über Nacht entstandenen Biofilm von den Zähnen und der Zunge zu entfernen. Das ist der ideale Brutplatz für Bakterien wie Karies. Wird er nicht entfernt, gelangen diese direkt in den Körper und können der Gesundheit schaden. Braucht keiner. Also mit geeigneten Produkten das Problem beim Schopfe packen Entzündungen im Zahnfleisch, den Zahnzwischen-räumen und Löcher in den Zähnen sind dann das traurige Resultat.

Schallzahnbürste Sonic Generation 8 Health „Winner“

Mit dieser hydrodynamischen Schallzahnbürste mit den einzigartigen Bürstenköpfen haben Plaque und Verfärbungen keine Chance, denn sie kombiniert eine hohe Frequenz mit sehr hoher Amplitude, um eine kontaktlose Reinigung zu erreichen. Mit den 3 Bürstenköpfen ist alles abgedeckt, um Plaque sanft aber kraftvoll zu entfernen. Und das in einer Zahnbürste! Die vielen langen Filamente mit den auffallenden weißen Spitzen im Bürstenkopf hat dazu beigetragen, dass ihr zurecht das Prädikat „Winner“ verliehen wurde. Je einfacher, desto besser. Target & Focus sind ein Bürstenkopf-Duo, das Zähne, Zahnfleisch und Zahnzwischenräume schonend und nachhaltig von Bakterien, Speiseresten und Verfärbungen befreit. Das gilt auch bei Implantaten, die ja einer sehr gründlichen Reinigung bedürfen, damit ihre Haltbarkeit lange bestehen bleibt. Erhältlich in Apotheken unter Artikelnummer 100199 und in online-Shops.

Zahnpasta Osmotonic Mit dieser Zahnpasta wurde das Prinzip der Osmose genutzt, die dabei hilft, das orale Gleichgewicht zu erhalten, und damit die Mundgesundheit. Fein gemahlene Salzkristalle erzeugen eine hohe Konzentration gelöster Substanzen. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit mangelnder Speichelfunktion ein erhöhtes Kariesrisiko haben. Salz steigert den Speichelfluss im Mund, wodurch sich die Menge an Mineralien erhöht und die Zähne besser vor schädlichen Säuren geschützt werden. Aufgrund seiner entzündungshemmenden Wirkung lindert Salz nachweislich auch die Symptome von Zahnfleischentzündungen. Durch diese osmotische Wirkung ist diese salzhaltige Zahnpasta in der Lage, die Wundheilung zu beschleunigen, Entzündungen zu reduzieren und das Zahnfleisch zu entgiften. Erhältlich in Apotheken unter PZN 17180880 und in online-Shops.

FlosserPik Spa – Munddusche Der über Nacht entstandenen Zungenbelag lässt sich sehr gut mit einen Zungenschaber entfernen. Die Zähne werden frisch und sauber durch eine spezielle unterstützende Zahnpasta. Den absoluten Frischekick verspricht die hydrodynamische FlosserPik-Spa Munddusche von edel+white. Die vier genialen Aufsätze und der Hochdruck Water Flosser reinigen kraftvoll in den Zahnzwischenräumen, rund um die Zahnsäume und schon fühlt man sich fit. Sie ist die Munddusche der nächsten Generation: technisch perfekt ausgereift, zeitsparend, kabellos zu benutzen, benötigt wenig Strom und Wasser, um gesunde Zähne und Zahnfleisch zu generieren. Auch bei Implantaten, Brücken und Brackets kann sie bedenkenlos eingesetzt werden. Eine richtig gründliche Reinigung leistet die FlosserPik Power Spa durch den stark pulsierenden Wasserstrahl. Der Wassertank lässt sich leicht befüllen und reicht locker für eine gründliche Reinigung. Durch die leicht angeraute Haptik kann die formschöne Flasche gut in der feuchten Hand gehalten werden. Und zur Ausrede „Keine Zeit“ – man kann sie sogar unter der Dusche verwenden – also „Munddusche to go“. Sie ist in Apotheken unter der Artikelnummer 18231881 und in online-Shops erhältlich.

Na, meinen Sie nicht auch, dass Sie mit diesen guten Vorsätzen durchhalten? Außerdem kommen Sie so frisch und wohlduftend durch das neue Jahr!

Weitere Informationen durch: www.curaden.de

Curaden Deutschland GmbH

Firmenkontakt

Curaden Germany GmbH

-Curaden Swiss Smile

Industriestr. 2 / 4

76297 Stutensee

07249 – 913060



http://www.curaden.de

Pressekontakt

Curaden Germany GmbH

Dagmar Westerheide

Industriestr. 2 / 4

76297 Stutensee

07249 – 913060



http://www.curaden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.