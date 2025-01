Gay Gruppenreise Südostasien für schwule Männer

Go Holidate – der Spezialist für Gay Reisen Asien – Tour durch zwei Länder

Go Holidate vermittelt schwulen Reisenden das traumhafte Südostasien, in Kooperation mit einem führenden deutschen Reiseveranstalter. Individuell in exklusiver Gay Minigruppe werden so auf einer Gay Gruppenreise Südostasien zwei der spannendsten und ursprünglichsten Länder wie Laos und Kambodscha entdeckt.

Das ursprüngliche Südostasien individuell in der Gay Minigruppe erleben. Gay Urlaub Asien mit Go Holidate

Die Gay Gruppenreise Südostasien mit seinen schönsten Tempeln und Landschaften und wenig besuchten Regionen bringt Einblicke ins ursprüngliche Südostasien.

Ganz individuell lernt ihr unterwegs spannend Land und Leute mit dem Boot, Bike, Kleinbus und Tuk-Tuk kennen. Es wird mit Einheimischen der Familientisch geteilt, was diese Reise intensiv und ursprünglich macht und ein hautnahes Erlebnis mitten im Alltagsleben schafft. Hochwertige Hotels und eine hervorragende Reiseleitung mit umfangreichem Background-Wissen lassen die Gay Gruppenreise Südostasien mit Sicherheit zu einer Rundum-Service-Reise mit Charakter werden.

Die Reise führt durch Laos, immer am Mekong entlang, und lässt unterwegs beeindruckende Reisfelder, Karstberge, Tempelstädte und Märkte der Bergvölker entdecken. Zwischendurch lädt sie unterwegs herzlich zur Nudelsuppe auf einer Farm oder zum Lunch im Dorf bei einer Familie ein. Die aufregende Endstation der Sehnsucht für Entdecker werden auf dieser einmaligen Reise die Dschungeltempel von Angkor in Kambodscha sein. Zusammengefasst lassen majestätische Königspaläste, prächtige Tempelanlagen, ursprünglicher Dschungel, wunderschöne Tierwelt, Nachtmärkte mit großem kulinarischen Angebot und malerische Wasserfälle diese exklusive Gay Gruppenreise Südostasien in der Gay Minigruppe zu einer wahrhaft spannenden und ursprünglichen Reise werden!

Reiseverlauf der Gay Gruppenreise Asien

Erster Reisetag – Flug nach Südostasien

Bei Buchung mit Flug: Heute findet für euch mittags der Flug von Frankfurt nach Hanoi statt (Flugdauer ca. 11 Std.). (-/-/-)

Zweiter Reisetag – Vientiane

Bei Buchung mit Flug: Morgens Ankunft für euch in Hanoi und vormittags noch ein kurzer Flug nach Vientiane. Hier holt euch der Reiseleiter mit Kleinbus ab. Sabaidii (Guten Tag).

Ansonsten individuelle Anreise:

Sabaidii – ein großes Hallo für die kleine Gruppe im Boutique-Hotel. Genauso relaxt wie die laotische Hauptstadt ist. Man ist mitten im Geschehen. Nachmittags könnt ihr gleich auf Entdeckungstour gehen: der Tempel Wat Si Saket mit 2000 Buddhas, der goldene Stupa That Luang und „Meet the locals“ am Mekongufer. Abends werdet ihr euch in einem Restaurant echte Lao-Küche schmecken lassen. (-/-/A)

Dritter Reisetag – Vientiane – Luang Prabang

Schaurige Geschichte im COPE Center: Welche Auswirkungen hatte der Vietnamkrieg auf den kleinen Nachbarn? Mit welchen Folgen hat Laos bis heute zu kämpfen? Euer Scout kennt die Antworten. Danach erhascht ihr einen friedlichen Blick in den facettenreichen Buddhapark. Nachmittags saust ihr mit dem neuen Schnellzug in nur zweieinhalb Stunden durch eine spektakuläre Bergwelt, durch Tunnel und über Brücken zu einer der schönsten Tempelstädte Südostasiens. Viel Holz, viel Grün – eine richtige Oase wird hier euer kleines Hotel mit Charme, Stil und Pool mitten in Luang Prabang sein. Vier Übernachtungen. (F/-/-)

Vierter Reisetag – Luang Prabang

Mit Tuk-Tuks wird heute auf drei Rädern durch Luang Prabang geknattert. Aber vorher erst mal Stufe für Stufe auf den Hausberg Phousi – für den Wahnsinnsblick auf Stadt, Land, Fluss und die Skyline der Tempeldächer. Danach geht ihr rein in den Königspalast, zur Audienz beim Riesenbuddha im Tempel Wat Mai und zum Wat Xieng Thong mit Dächern wie Vogelschwingen. Immer um euch herum sind Mönche, die in ihren leuchtend orangen Roben mit dem Grün der Palmen und den goldenen Tempeldächern einen perfekten Farbmix abgeben. Den Rest des Tages könnt ihr alle euer Ding machen. Euer Scout kennt die angesagten Shops und Bars. Abends geht ihr dann gemeinsam zu einem uralten Willkommensritual: Bei einer Baci-Zeremonie werdet ihr mit guten Wünschen für eure Reise gesegnet. (F/-/-)

Fünfter Reisetag – Luang Prabang

Vormittags einen Abstecher ins Reisbauernleben? Auf einem Bauernhof legt ihr auf den Feldern selbst mit Hand an. Reisfelder pflügen, Setzlinge Pflanzen… Ohne Fleiß schließlich kein Reis! Nach eurem Mittagessen zur Stärkung geht es für euch nachmittags weiter zum Wasserfall Khouang Sy. Hier gibt es Dschungelbuch-Feeling im Tropengrün und, wer mag, eine Abkühlung in den Naturpools. (F/M/-)

Sechster Reisetag – Freizeit oder Mekongfahrt

Shopping, Cafe-Hopping, Tempel, Hotelpool? An eurem freien Tag in Luang Prabang macht jeder, was er will. Oder doch lieber mit dem Scout auf dem Mekong zu den Höhlen von Pak Ou tuckern (75 EUR), wo unzählige Buddhas bei Glöckchengebimmel ihr Lächeln verschenken? Auf dem Rückweg gibt es einen kurzen Bootsstopp und eine echt scharfe Kostprobe für euch: Lao-Lao, frisch gebrannter Reisschnaps. Danach geht beschwingt weiter zu klappernden Webstühlen im Kunsthandwerkerdorf nebenan. (F/-/-)

Siebter Reisetag – Luang Prabang – Khong Island

Auf in den Süden des Landes! Vormittags hebt ihr mit Lao Airlines nach Pakse ab. Danach geht es für euch im Kleinbus weiter zum heiligen Berg Phou Khao, wo euch hinter duftenden Frangipanibäumen eine Tempelstadt erwartet. Wat Phou, ein Mini-Angkor. Dann für euch immer am Mekong entlang nach Khong Island. In Südlaos könnt ihr in den Entspann Modus schalten. Euer Abendessen wird in kleiner Runde bei schönem Wetter auf der Hotelterrasse am Mekong serviert – Tropenbrise inklusive. Zwei Übernachtungen auf Khong Island. (F/-/A)

Achter Reisetag – 4000 Inseln im Mekong

Hektik und Lärm sind hier Fehlanzeige im Reich der 4000 Inseln. Selbst der Mekong plätschert durch Hunderte kleiner Arme sehr entspannt dahin. Ihr werdet selbst einen Gang runterschalten und per Bus und Boot in der Flussinselwelt auf Entdeckungsreise gehen. Euer Scout kennt auch hier die besten Plätze. (F/-/-)

Neunter Reisetag – Khong Island – Preah Vihear

An der Grenze zu Kambodscha gibt es Mordsgetöse am Wasserfall Khong Phapheng. Denn Millionen Liter Wasser donnern jede Sekunde in Kaskaden Richtung Nachbarland. Dann passiert ihr zu Fuß die Grenze. Bye-bye, Laos – Hallo, Kambodscha! Euer neuer Scout wartet schon auf euch. Weiter geht es für euch zum einfachen Hotel inmitten des kambodschanischen Outbacks. (F/-/A)

Zehnter Reisetag – Preah Vihear – Siem Reap

Heute wird es für euch ins Dangrek-Gebirge auf 500 m Höhe gehen. Es befindet sich direkt an der Grenze zu Thailand. Mit dem Nachbarn stritt man sich lange Zeit über die Tempel von Preah Vihear. Hier könnt ihr heute die verwunschene Khmeranlage aber ganz friedlich erforschen und den Rundumblick auf die thailändische und laotische Ebene voll genießen. Später lauft ihr in Siem Reap ein, dem Tor zur Tempelwelt Angkors. Mutige können auf dem Nachtmarkt frittierte Taranteln probieren. Danach vielleicht noch eine Runde durch die Bars? Drei Übernachtungen in Siem Reap. (F/-/-)

Elfter Reisetag – Angkor

Mit reichlich Frischluft fahrt ihr in Tuk-Tuks, den kultigen Motorrikschas Südostasiens, durch die im Dschungel versunkene Tempelstadt. Von Highlight zu Highlight. Im Bayon-Tempel von Angkor Thom – der Megastadt der Antike – begrüßen euch schließlich versteinerte Gesichter mit einem rätselhaften Lächeln. Tausendmal auf Instagram zu sehen, jetzt live – Ta Prohm, von Würgefeigen umschlungen, war von Hollywood als Kulisse entdeckt. Nachmittags geht es für euch zu Angkor Wat, wo die Steinmetze noch mal zur Hochform aufliefen. Keulenschwingende Supermänner, Himmelsnymphen mit Modelfigur – alles genial in den Sandstein geritzt. Darauf könnt ihr später ein eiskaltes Angkor Beer genießen. (F/-/-)

Zwölfter Reisetag – Siem Reap

Sprach- und IT-Trainings bieten hier jungen Menschen eine Chance auf eine bessere Zukunft. Im Dorf Srey, nur ein paar Kilometer von Siem Reap entfernt, gibt es für eure Mini-Gruppe Einblicke in ein Bildungsprojekt von Kambodschanern für Kambodschaner. Per Fahrrad könnt ihr im. Anschluß auf Staubstraßen zum Clean Water Project rollen. Es ist ein kulinarisches Dorffinale bei kambodschanischer Hausmannskost bei einer Familie. Nachmittags könnt ihr im Hotelpool chillen? Oder doch lieber auf den Markt von Siem Reap gehen? (F/M/-)

Dreizehnter Reisetag – Freizeit und Rückflug

Ein Tag ganz im eigenen Rhythmus in Siem Reap verbringen. Kunst anschauen in Theam“s House? Oder lieber eine Spritztour auf dem Tonle-Sap-See von eurem Scout organisiert? Oder einfach nur Ausruhen vor der Heimreise? Die Zimmer sind bis ca. 15 Uhr für euch reserviert. Es findet schließlich die individuelle Abreise statt.

Bei Buchung mit Flug: der Abendflug mit einer renommierten Fluggesellschaft nach Hanoi und kurz vor Mitternacht weiter nach Frankfurt (Flugdauer von Hanoi ca. 12 Std.). (F/-/-) Gerne finden wir aber auf Wunsch den passenden Flug für euch.

Vierzehnter Reisetag – Ankunft in Frankfurt

Bei Buchung mit Flug: Morgens findet die Ankunft in Frankfurt statt. Wir wünschen euch eine gute Heimfahrt und hoffen natürlich darauf, euch bald wiederzusehen!

Inkludiert sind:

Bei Buchung mit Fluganreise:

-Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 2. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich

-Linienflug mit renommierter Fluggesellschaft von Frankfurt nach Vientiane und zurück von Siem Reap, nach Verfügbarkeit

-Inlandsflug (Economy) von Luang Prabang nach Pakse

-Flug-/Sicherheitsgebühren

Generell inkludiert:

-Transfers, Ausflüge und Rundreise mit landesüblichen Klein- und Minibussen, zwei Ausflüge mit Tuk-Tuks

-Bahnfahrt in der 2. Klasse von Vientiane nach Luang Prabang

-Unterbringung im Doppelzimmer in den genannten Hotels

-Zimmer am Abreisetag bis ca. 15 Uhr

-Mahlzeiten wie im Tagesprogramm spezifiziert (F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)

-Eintritte

-traditionelle Baci-Zeremonie in Luang Prabang

-Bootsausflug auf dem Mekong

-Fahrradtour am 12. Tag

-Reiseliteratur

-deutschsprechende, wechselnde Reiseleitung

-nicht enthaltene Extras: Weitere Eintritte und zusätzliche Ausflüge und Veranstaltungen, die als Gelegenheit, Möglichkeit oder Wunsch beschrieben sind

Zu beachten ist, dass folgende Leistungen nicht inkludiert sind:

-Anreise, Flughafentransfers und Rail&Fly (nur bei Zubuchung eines Flugarrangements)

-alle nicht erwähnten Getränke und Getränke während der Mahlzeiten

-nicht erwähnte Mahlzeiten

-Trinkgelder generell

-eventuelle Aktivitäten in Freizeit bzw. optionale Ausflüge/Aktivitäten

-Abendtransfers zu lokalen Restaurants, falls nicht im Programm inbegriffen

-eventuelle Taxikosten

-Ausgaben persönlicher Natur

-etwaige Visa-Kosten oder Kosten für PCR-Tests

-Dienstleistungen, die nicht unter „inkludierte Leistungen“ erwähnt sind

-Reiseversicherung, Unfallversicherung, Auslandskrankenversicherung

Hochwertige Hotels während der Reise:

Die speziell ausgewählten gay-friendly 3-Sterne-Hotels im Mittelklassebereich bieten ausreichende Standards, um sich auf dieser Reise vollends wohlfühlen zu können und sehr gut aufgehoben zu sein.

Hervorragende Reiseleitung mit umfangreichem Background Wissen:

Die Reise bietet hochwertige gay-friendly Reiseleitungen an, welche als das Nonplusultra der Branche gelten. Durch eine sorgfältige Bewerberauswahl und standardmäßig intensive Aus- und Weiterbildung bei unserem durchführenden Reiseveranstalter wird dies gewährleistet.

Warum eine exklusive Gay Gruppenreise Südostasien? Was macht Go Holidate aus?

Wir sind ein Unternehmen, welches mit viel Individualität und touristischem Erfahrungsschatz auf jegliche Art von Reisewünschen eingehen kann. Wir suchen unsere Partner gewissenhaft aus und arbeiten bei dieser Reise mit einem der besten Reiseveranstalter Deutschlands zusammen. Dies garantieren wir auch für diese spannende Gay Gruppenreise Südostasien in der kleinen Gay Minigruppe. Go Holidate bietet dabei eine TOP Beratung rund um die Reise an. Die Betreuung der Reisegäste hat hierbei von Anfang bis Ende höchste Priorität.

Go Holidate Gay Gruppenreisen – was ist das?

Unser Ziel ist es, Gay Reisende aus der Gay Community auf Gruppenreisen zusammenzubringen. Letztendlich ist es uns gelungen, das Thema Gay Gruppenreisen weiter nach vorne zu bringen. Wir bieten deshalb immer mehr Gruppenevents und -reisen an, an denen man als Gay Einzelreisegast in einer homogenen Gay Gruppe teilnehmen kann und ein unvergessliches Erlebnis garantiert.

Gay Reisen mit Go Holidate – welche Sicherheit hat man?

Wir klären vor der Buchung die bestmöglichen Stornobedingungen ab. Wenn nicht mehr gereist werden kann, ist bestmögliche Unterstützung und Support garantiert. Außerdem sind wir jederzeit erreichbar. In Deutschland geltendes Reiserecht wird bei unserem Partner Reiseveranstalter rechtskonform umgesetzt. Wir sind immer für unsere Kunden da! Die Gesundheit unserer Gäste hat oberste Priorität! Diesem Grundsatz unterliegt jede unserer momentan getroffenen Entscheidungen. Und auch zukünftige Reisen werden wir stets unter diesem Aspekt behandeln und für unsere Gäste die bestmöglichen Bedingungen aushandeln.

Wir finden das beste Paket für Reiserücktrittsversicherungen. Auch für allerhand Zusatzversicherungen – wenn es um den Schutz vor Ort geht oder man erkranken sollte.

Go Holidate ist einer der führenden Gay Reiseanbieter in Deutschland. Hier fühlen sich alle Mitglieder der Gay Community wohl! Ob Gruppenreise oder individuell geplante Reise, ganz nach den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen. Go Holidate macht alles möglich.

Kontakt Go Holidate GmbH

Helene-Lange-Str. 3

20144 Hamburg

Tel.: +49 1590 1812852

E-Mail: kundenservice@goholidate.com

