Gut essen in Kleve

Neues Restaurant „Pesami“ hat eröffnet

Kleve: Seit Anfang des Jahres gibt es in der Klever Unterstadt ein neues Restaurant. Der inhabergeführte Gastronomiebetrieb mit dem Namen Pesami bietet neben den beliebten Speisen, wie Pizza, Nudelgerichte und Drehspießgerichte auch exklusive Gerichte an, wie zum Beispiel besondere Salate, Hamburger und Pfannenkuchen. Auch für die wachsende Zahl von Veganern werden viele Speisen angeboten. So kann man 60% der Gerichte auf der Speisekarte auch als vegane Variante erhalten. Das neue Restaurant in der Hafenstraße 2 ist modern und gemütlich eingerichtet. Von vielen Plätzen hat man einen schönen Blick aufs Wasser. Auch die große Terrasse mit Blick aufs Wasser lädt in den warmen Monaten des Jahres zum Verweilen ein. „Unser Highlight ist unser selbstgebackenes Brot, das wir täglich frisch zubereiten und das bei unseren Kunden sehr beliebt ist“, berichtet der Inhaber von Pesami Herr Kohlheim stolz. „Auch die vielen positiven Referenzen im Internet, zeigen wie zufrieden unsere Kunden sind“ fügt er hinzu.

Das Restaurant ist gut erreichbar. Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten und die Fußgängerzone der Kreisstadt liegt in der Nähe. Auch für Studenten der benachbarten Universität Kleve hat Pesami viel zu bieten. Denn für sie gibt es Extraprozente. Die erste Studentenparty wird deshalb auch schon im Februar gefeiert. Das Lokal kann man nämlich auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten für eine geschlossene Gesellschaft buchen.

Die großzügigen Öffnungszeiten der Küche von 11.30 bis 22.00 Uhr machen die Angebote für jede Zielgruppe interessant. Ab 22.00 Uhr ist open end für drinks und gute Laune. Auf eine Happy Hour (täglich zwischen 18 und 20 Uhr) können sich die Gäste ab Februar freuen.

In Kürze werden die Inhaber ihre Angebote noch erweitern. Geplant ist am Wochenende ein umfangreiches Frühstück und selbstgebackener Kuchen. Wir dürfen also gespannt sein, was das Pesami Team noch kreieren wird.

