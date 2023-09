Griss-Schwärzler „Malen ist ein lebendiger Akt!“

Eine faszinierende Künstlerin mit einem beeindruckenden Lebensweg.

Ilona Griss-Schwärzler: Die faszinierende Künstlerin mit einem beeindruckenden Lebensweg

Alberschwende, Vorarlberg – Ilona Griss-Schwärzler, geboren am 25. Januar 1973 in Alberschwende, Vorarlberg, ist zweifellos eine Künstlerin von bemerkenswertem Talent und Engagement. Mit einem inspirierenden Lebensweg hat sie sich zu einer faszinierenden Persönlichkeit in der Welt der Kunst entwickelt.

Schon in ihrer Jugend zeigte Ilona ein großes Interesse an der Malerei, das sie während ihrer Ausbildung an der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Bregenz weiter vertiefte. Von 1990 bis 1996 widmete sie sich intensiv der Kunst und erweiterte kontinuierlich ihr Können durch zahlreiche Seminare und Privatunterricht in verschiedenen Techniken wie Ölmalerei, Aquarell, Acryl, Aktzeichnen und Porträtzeichnung, sowohl in Österreich als auch im Ausland.

Ein entscheidender Schritt in ihrer künstlerischen Laufbahn war die Gründung ihres eigenen Ateliers in Alberschwende im Jahr 1995, das nach einem Umbau sechs Jahre später in neuem Glanz erstrahlte. Im Jahr 2004 schloss sie sich mit Martin Stock zusammen, um die Künstlergruppe „Ländle X“ zu gründen, die in den kommenden Jahren beeindruckende konzeptionelle Ausstellungen auf die Beine stellte.

Im Jahr 2009 erlebte Ilona zwei bedeutende Entwicklungen: die Gründung eines Ateliers in Apulien, Süditalien, das fortan als Kurszentrum diente, und die Anerkennung als professionelle Künstlerin durch den KSVF Österreich. Ein Jahr später eröffnete sie ein Seminar-Atelier in Dornbirn, Österreich.

Ilona ist nicht nur eine begabte Malerin, sondern auch eine Buchautorin für den deutschen Frechverlag seit 2014. Ihre Expertise in der Kunstwelt führte sie dazu, Seminare in Malerei und Zeichnung im In- und Ausland zu leiten, darunter Institutionen wie Farbenlaube Dornbirn, die Akademie Wildkogel, ivo haas Salzburg, die freie Kunstakademie Gerlingen und boesner Schweiz. Ihre Kurse erstreckten sich über mehrere Länder, darunter Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Italien und Belgien.

Die Künstlerin ist stolzes Mitglied der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs, und im Laufe der Jahre haben öffentliche Institutionen sowie internationale Unternehmen viele ihrer Werke erworben.

Im Jahr 2019 bezog Ilona mit ihrem Mann Michael einen neuen Lebensraum in Alberschwende, der offiziell eröffnet wurde und ein inspirierender Ort für ihre künstlerische Schöpfung und Materialisierung ist.

Ihre Präsenz erstreckt sich auch auf zahlreiche Galerien in Deutschland und Österreich, dank der Vertretung des Kunsthauses Frenzel/Heroldstatt und einer permanenten Präsenz in der Galerie „art-affairs“ in Salzburg.

Ilona Griss-Schwärzler hat die Welt der Kunst mit ihrer Leidenschaft und Kreativität auf einzigartige Weise bereichert. Ihre Werke sind ein Spiegelbild ihrer faszinierenden Reise und inspirieren Kunstliebhaber auf der ganzen Welt. Wir können gespannt sein, was diese außergewöhnliche Künstlerin als Nächstes für uns bereithält.

Seit August 2023 arbeitet die Künstlerin zudem mit der Galerie Inspire Art in Dresden zusammen, welche Ihre Kunstwerke vor Ort als auch ergänzend im Internet ausstellt.

Kunstwerke sind hier erhältlich (jede Woche präsentiert Inspire Art neue Arbeiten in der Online Galerie): Gemälde von Ilona Griss-Schwärzler

