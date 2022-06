Grabstein-Designer Hanel in „Fitzeks Todesstunde“ zu Gast

Bestseller-Autor Sebastian Fitzek startete einen eigenen Podcast zum Thema Tod. Darin spricht er mit Menschen, die hauptberuflich mit dem Tod und dem Sterben zu tun haben. In der aktuellen Folge ist Alexander Hanel zu Gast – Erfinder, Chef und Grabsteindesigner des „ersten Fashionlabels für Grabsteine – Rokstyle“. Seine ungewöhnliche Lebensgeschichte und wie er von der Süddeutschen Zeitung als „Karl Lagerfeld des Friedhofs“ geadelt wurde hören Sie auf der Audioplattform Podimo.

Fitzek, der sich schon seit Jahrzehnten beruflich mit diesem Thema beschäftigt, jagt der Tod doch noch immer eine Heidenangst ein. In seinem Podcast „3:29 Uhr – Fitzeks Todesstunde“ spricht der Autor unter anderem mit Bestattern, Überlebenden, Rechtsmedizinern und Sterbebegleiterinnen.

Nun erzählt der Steinmetz Alexander Hanel wie „Rokstyle“ zur „Großen deutschen Marke“ wurde und warum Designgrabsteine, die nun verstärkt personenbezogen und individualisiert gestaltet werden, bei der Trauerbewältigung helfen können. Die Perspektiven seiner Gäste und sein ganz eigener Blick auf unsere Endlichkeit soll uns dabei helfen, unseren Horizont zu erweitern und Ängste zu überwinden.

Josef Hanel und seine Söhne Leonhard und Franz Hanel gründeten 1948 dieses kleine Steinmetzgeschäft in einer Holzhüttenwerkstatt am Friedhof in Leutershausen. Nach nunmehr über 70 Jahren Firmengeschichte entwickelte sich das Familienunternehmen von einer Holzhüttenwerkstatt zu einem komplexen Werksgelände mit Produktions- und Verladehalle, Ausstellungshalle sowie eigenem Gestaltungsfriedhof und ist somit eines der führenden Unternehmen im Grabmalbereich in Mittelfranken. Das Familienunternehmen wird heute in der 3. Generation von Harald und Alexander Hanel geleitet. Seit 2007 ist einer der Geschäftsführer Alexander Hanel Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Grabsteinhersteller.

Als erstes Unternehmen verzierte die Stein Hanel GmbH Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer Designer-Kollektion. Des Weiteren werden mittlerweile Lizenzprodukte produziert, die europaweit vertreiben werden. 2013 ist mit der Gründung des ersten Fashionlabels für Grabsteine weltweit „Rokstyle“ eine neue Marke erschaffen worden, die zwischenzeitig mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden ist, z.B. mit dem German Brand Award und dem German Design Award.

Kontakt

Stein Hanel GmbH | Rokstyle

Alexander Hanel

Josef-Hanel-Str. 1

91578 Leutershausen

09823-298

info@rokstyle.de

http://www.rokstyle.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.