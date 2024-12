Glamox liefert energieeffiziente LED-Beleuchtung für die Domschule Trondheim

Stromkosten für Beleuchtung in Norwegens ältester Schule sollen halbiert werden

Hildesheim, 16. Dezember 2024 – Glamox installiert energieeffiziente LED-Beleuchtung für ein ehrgeiziges Projekt zur Sanierung und Erweiterung der Domschule Trondheim. Dazu liefert Glamox mehr als 1.600 LED-Leuchten, die die herkömmliche Beleuchtung in vier bestehenden und zwei neuen Gebäuden ersetzen. Die neuen Leuchten sollen die beleuchtungsbezogenen Energiekosten der Schule um 50 % senken. Das Sanierungsprojekt wird im Herbst 2025 abgeschlossen sein.

Die Domschule ist eine einzigartige Einrichtung in Trondheim, die auf 870 Jahre Geschichte zurückblicken kann. Sie wurde 1152 gegründet und ist die älteste Schule Norwegens. Sie bietet Unterricht in Musik, Tanz, Schauspiel, Medien und Kommunikation. Im Rahmen eines laufenden Sanierungsprojekts werden die denkmalgeschützten Gebäude der Schule mit zwei neuen Gebäuden von insgesamt 4.000 m2 verbunden. Der vorhandene Gebäudebestand beläuft sich auf ca. 10.000 m2.

Die Stadtverwaltung von Trondheim und das Bauunternehmen Betonmast Trøndelag haben sich für die Sanierung der Schule ehrgeizige Umweltziele gesetzt. Die beiden neuen Gebäude werden umweltneutral geplant und sollen recycelte Materialien verwenden, wie z. B. eine Isolierung aus Polystyrol, das aus recycelten Fischkisten hergestellt wird.

„Unsere beiden neuen Null-Emissions-Gebäude werden Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugen, um die von ihnen verursachten Treibhausgasemissionen auszugleichen. Deshalb müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Emissionen zu reduzieren, und die neue energieeffiziente Beleuchtung spielt dabei eine entscheidende Rolle“, sagte Lars Henrik Rygh, stellvertretender Schulleiter der Domschule Trondheim. „Das neue Beleuchtungssystem ist zudem sehr langlebig, wodurch wir auch unsere Wartungskosten senken können. Das ist ein Kernkonzept unseres Nachhaltigkeitsansatzes.“ Die Argon Elektro AS wird die Installation im Auftrag von Glamox vornehmen.

„Die Sanierung und Erweiterung von ‚Katta‘ in Trondheim ist ein prestigeträchtiges Projekt mit hohen Ansprüchen an hochentwickelte Beleuchtungslösungen. Glamox hat ganz besondere Anstrengungen unternommen, um genau das zu liefern, was wir dafür brauchen. Gemeinsam tragen wir dazu bei, Norwegens älteste Schule umzugestalten und Emissionen zu reduzieren“, sagt Eirik Rosmo, Installateur bei Argon Elektro AS.

Über die Produkte

Glamox liefert mehr als 1.600 Leuchten für die Gebäude. Dazu gehören die schlanken Anbauleuchten C80-S, die linearen Pendelleuchten C80-P, die Deckenleuchten C52, C77-R, C77-S, die Downlights D70, die Tischleuchten Motus Mini, die architektonischen Pendelleuchten Luxo SVA und MOTUS Pendant sowie die Aussenleuchten Racer Mini. Außerdem gibt es die spritzwassergeschützten Decken- und Wandleuchten i60, die über integrierte Anwesenheitssensoren verfügen. So wird Licht nur dann eingeschaltet, wenn es benötigt wird.

Bildnachweis: Henning Larsen

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2023 betrug 363 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell, MARL und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

