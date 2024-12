Akeneo erreicht CSR-Meilenstein

Stärkeres Engagement für nachhaltige, vielfältige und ethische Geschäftspraktiken

Düsseldorf – 16. Dezember 2024_ Akeneo, die Product Experience Company und führender Anbieter von Product Information Management (PIM)-Lösungen, hat in seinem Corporate Social Responsibility Programm (CSR) entscheidende Meilensteine erreicht. Nach dem Start von Romain Fouache als neuem CEO konzentriert sich Akeneo nun darauf, Kunden und Partner mit starken Werten beim Thema soziale Verantwortung zu gewinnen und langfristig zu binden. Auf diese Weise will Akeneo bis 2025 die Nachhaltigkeit, Vielfalt und ethisches Handeln im Unternehmen weiter verbessern.

Camille Fant als Head of Corporate Social Responsibility

Akeneo hat von der Unternehmensgründung an auf soziale Verantwortung gesetzt. Das Jahr 2024 erwies sich dabei als entscheidend für die CSR-Strategie. So verdoppelte das Unternehmen ab der Einstellung von Camille Fant als Head of Corporate Social Responsibility im Jahr 2023 die Zahl seiner CSR-Maßnahmen.

Mit Fant konnte Akeneo seinen CO2-Fußabdruck innerhalb eines Jahres pro Kunde um 30 % reduzieren. Darüber hinaus hat Fant auch den Gleichstellungsindex erweitert. Zu ihren Initiativen zählen die Einführung eines Volunteer-Programms, eine interne Arbeitsgruppe für die Planung der Klimaanpassungen sowie Schulungen, Praktiken und Toolkits, die Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (DIE = diversity, equality, integration) voranbringen. So hat Akeneo auch seine Partnerschaften mit Unternehmen ausgebaut, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, Chancen für Frauen in der Technologiebranche fördern und die Diversität in dem Sektor unterstützen.

„Das kontinuierliche Engagement von Akeneo für sozial verantwortliches Wirtschaften steht im Mittelpunkt unseres Handelns und unserer Werte. Indem wir einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und ethische Geschäftspraktiken legen, schaffen wir nicht nur ein besseres Unternehmen für unsere Mitarbeiter, sondern setzen uns auch für eine bessere Zukunft für alle ein“, sagte Romain Fouache, CEO von Akeneo.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

