Glamox C77: Neue Serie für komfortable Beleuchtung

Modernste Reflektor-Technologie für maximale Entblendung

Hildesheim, 18. Mai 2022 – Mit der C77-Familie präsentiert Glamox flache Innenraumleuchten mit abgerundeten Ecken im aktuellen Industriedesign. Vier Modelle in verschiedenen Größen sind zum Start der neuen Serie als Pendel-, Einbau- sowie Anbau-Leuchten und Downlights erhältlich. Die unterschiedlichen Modellvarianten C77-P, C77-R, C77-S und C77-R MINI sind für große Büroräume und Einzelarbeitsplätze, Flurbereiche, Klassenzimmer sowie Konferenzräume gedacht. Der gewölbte Stahlrahmen ist bei allen C77-Leuchten in Weiß gehalten. Die in Silbermetallic, Schwarz oder Weiß erhältlichen Reflektoroptiken bieten eine besonders hohe Entblendung und damit stets eine angenehm komfortable Beleuchtung. Die glatten, weißen Oberflächen verleihen der Leuchtenfamilie im Zusammenspiel mit den Reflektoren ein klares Erscheinungsbild und passen mit ihren symmetrischen Formen in jeden modernen Innenraum.

Eine hohe Entblendung bei der Beleuchtung ist wichtig, damit das künstliche Licht nicht als zu hell und damit als störend empfunden wird. Daher ist der Einsatz von Reflektoroptiken wie bei der C77-Leuchtenfamilie eine ausgezeichnete Wahl für eine angenehme Beleuchtung in Büroräumen oder im Bildungswesen. Die Beleuchtung sorgt für ein behagliches Gefühl bei den Anwendern und bietet einen optimalen Sehkomfort. Der Einsatz einer Tuneable white-Technologie kann darüber hinaus das Gesamtambiente eines Raumes verbessern, die Konzentration fördern und sogar die Produktivität steigern.

Hohe Lichtqualität und Entblendung

Die Reflektoroptiken der C77-Serie sind je nach Leuchtenvariante symmetrisch in Reihen oder quadratischen Formen angeordnet, die an Gruppen von Downlights erinnern. Der Diffusor der Leuchten reduziert im Zusammenspiel mit den metallisierten Reflektoren die Blendung der leistungsstarken LEDs nicht nur bei direktem Licht, sondern auch aus anderen Blickwinkeln im Raum. Somit wird eine hervorragende Lichtqualität mit hoher Lichtausbeute bei gleichzeitig sehr geringen Blendwerten erzielt. Die Standard-Farbtemperaturen sind mit 3000 K und 4000 K definiert. Optional sind Tuneable White-Versionen bei der C77-Leuchtenfamilie erhältlich, mit denen das Wohlbefinden und die Produktivität am Arbeitsplatz zusätzlich optimiert werden können.

Intelligente Beleuchtung mit System

Durch die Kombination hochwertiger Leuchten mit intelligenter Technologie bietet Glamox Beleuchtungslösungen an, die auf individuelle Anforderungen, unterschiedliche Tätigkeiten und Rahmenbedingungen angepasst werden können. Funktionen wie Tageslicht- und Anwesenheitssensoren reduzieren den Energieverbrauch beispielsweise erheblich, bei Sanierungsprojekten oft um 90 % oder mehr. Die Sensoren sind dezent in die Leuchten integriert, sodass eine intelligente Lösung entsteht und gleichzeitig das optische Design der jeweiligen Leuchte erhalten bleibt. Durch die intelligente Nutzung der Energie wird auch die Lebensdauer der gesamten Beleuchtungsanlage verlängert. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes einer intelligenten Beleuchtung ist die Optimierung der Lichtqualität und das Erreichen eines hervorragenden Sehkomforts dank Lösungen, die die Qualitäten des Tageslichts über verschiedene Lichtszenarien nachahmen. Dazu sind bei der C77-Leuchtenfamilie kabelgebundene und Wireless Lichtmanagementsysteme erhältlich, die eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit gewährleisten sowie einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten sind. So entsteht eine intelligente Beleuchtungslösung, die individuell an jede Spezifikation angepasst und erweitert werden kann.

Technische Details

Die Leuchten der neuen C77-Serie sind als Pendel-, Einbau- sowie Anbau-Leuchten und Downlights bei Glamox ab sofort erhältlich. Die unterschiedlichen Modellvarianten sind in Formaten von 160 x 160 mm bei den Downlights bis zu 625 x 626 mm oder 312 x 1250 mm bei den Einbauversionen zu bekommen. Bei den Reflektoroptiken besteht die Auswahl zwischen Weiß, Silbermetalic und Schwarz. Weitere Informationen zu Formaten, Einsatzmöglichkeiten, Zubehör und technischen Daten sind unter folgendem Link erhältlich: https://www.glamox.com/de/pbs/Produkte/innenbereich/lineare-leuchten/anbau/c77-s/ .

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein Unternehmen der Glamox Gruppe. Glamox ist ein norwegischer Industriekonzern und entwickelt, produziert und vertreibt professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt. Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich sowie Schweiz und bietet ein komplettes Produktsortiment für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit 2.450 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstandorten in mehreren europäischen Ländern, Asien und Nord- und Südamerika. Der Jahresumsatz 2020 betrug ca. 342 MEUR. Zum Konzern gehören eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung wie Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-System, LitelP und Luminell. Um die Kundenbedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen, setzt Glamox sich für die Bereitstellung hochwertiger Produkte, Lösungen, Service und Support ein.

www.glamox.de

