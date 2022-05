AfB macht mit wiederaufbereiteter IT Special Olympics National Games nachhaltiger

Gebrauchte IT und Mobilgeräte von Unternehmen aufbereiten und wiedervermarkten, um damit Menschen mit Behinderung eine berufliche Perspektive zu bieten: Mit diesem ganzheitlichen Ansatz ist AfB social & green IT ein Partner der Special Olympics World Games Berlin 2023, sowie der Special Olympics National Games Berlin 2022 vom 19. – 24. Juni 2022. AfB stellt für das weltweit größte inklusive Sport-Event die komplette IT-Hardware wie Laptops, Tablets, Smartphones, Monitoren und Zubehör zur Verfügung und macht die Veranstaltung nachhaltiger und ressourcenschonender.

Mit gebrauchter Hardware zu einem nachhaltigerem Sport-Event

AfB unterstützt als Inklusionsunternehmen die Special Olympics World Games Berlin 2023 sowie die National Games 2022 mit wiederaufbereiteter IT-Hardware. Es ist AfB als größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen Europas wichtig, Menschen mit geistiger Behinderung zu fördern und sich für ihre Gleichstellung einzusetzen – denn bislang sind etwa 45 % aller Mitarbeitenden Menschen mit Behinderung. Durch den Einsatz wiederaufbereiteter IT-Hardware trägt AfB zur größeren Nachhaltigkeit der Special Olympics World Games Berlin 2023 sowie der Special Olympics National Games Berlin 2022 bei.

„Es freut uns sehr, mit unserer Unterstützung der Special Olympics National Games Berlin 2022 ein so wichtiges wie deutliches Signal für Inklusion und Nachhaltigkeit setzen zu können“, sagt Gunnar Henz, Head of Sales bei AfB social & green IT. Daniel Büchle, Geschäftsführer von AfB social & green IT freut sich: „Daran mitzuwirken, wie Menschen mit Behinderungen bei diesem Sportereignis in solch großem Rahmen publikumswirksam zeigen können, was in ihnen steckt, ist uns von AfB social & green IT als Inklusionsunternehmen wichtig und für mich eine echte Herzensangelegenheit.“

Nur 1 % aller Sportvereine sind inklusiv

Bei den Special Olympics National Games Berlin 2022 treten etwa 4.000 Athlet:innen mit geistiger Behinderung zu einem fairen und motivierten sportlichen Wettbewerb in 20 Sportarten an. Die Veranstaltung möchte auch darauf aufmerksam machen, dass lediglich 1 % aller Sportvereine in Deutschland inklusiv sind – eine angemessene und nötige Teilhabe an diesem Bereich des öffentlichen Lebens ist Menschen mit Behinderungen also meist verwehrt. Somit können 92 % aller Deutschen mit geistiger Behinderung keinen Sport in Vereinen treiben.

„Es sind Menschen mit Behinderung, die bei AfB social & green IT die Geräte aufbereiten“, so Anja Spangenberg, Schwerbehindertenvertretung bei AfB Logistik in Sömmerda. „Dass jetzt unsere Hardware bei den Spielen 2022 und 2023 zum Einsatz kommt, finde ich großartig. Meine Kolleg:innen mit Behinderung bei AfB und ich finden es toll, einen so wichtigen Beitrag für andere Menschen mit Behinderung leisten zu können.“

„Wir brauchen dringend einen nachhaltigen sozialen Wandel“, so Daniel Büchle. „Wir von AfB social & green IT werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen und engagiert an einer inklusiven, nachhaltigen Gesellschaft mitarbeiten.“

Special Olympics National Games Berlin 2022 als Fest der Inklusion

Die einzelnen Wettbewerbe finden an verschiedenen Orten in Berlin statt, darunter der Olympiapark, die Messe Berlin, SSE/Velodrom und vielen anderen mehr. Die Eröffnungsfeier geht am 19. Juni 2022 im Stadion An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick über die Bühne, der Heimspielstätte des Bundesligisten 1. FC Union.

Die Special Olympics National Games Berlin 2022 sind der Auftakt zu den Special Olympics World Games Berlin 2023, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung vom 17. – 25. Juni 2023. Bei diesen internationalen Wettbewerben werden dann tausende Athlet:innen aus der ganzen Welt in bis zu 26 Sportarten und 2 Demonstrationssportarten antreten.

Daniel Büchle sagt dazu: „Wir von AfB social & green IT freuen uns, beide Veranstaltungen mit unserer aufbereiteten IT-Hardware zu unterstützen.

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 21 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB mehr als 500 Mitarbeitende, davon 45% mit Behinderung. Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit mehr als 1.000 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens 12 Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen. Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2021), dem Inklusionspreis NRW (2020) und als Europas Sozialunternehmen 2020 ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorised Refurbisher.