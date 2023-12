GL Tapes erobern Haarverlängerung in Bonn

Die renommierte Bonner Friseurmeisterin setzt auf Innovation: GL Tapes und klassische Ultraschalltechnik für individuelle Haarverlängerungen im Coiffeur Team Laurentius – Perfekte Kombination aus Trend und Tradition.

Das Coiffeur Team Laurentius in Bonn setzt erneut Maßstäbe in der Welt der Haarverlängerung, indem es neben der bewährten klassischen Ultraschalltechnik nun auch erfolgreich die innovative GL Tape Methode anbietet. Die GL Tape Methode erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Kunden, die auf der Suche nach einer schnellen, schonenden und effektiven Haarverlängerung sind.

Die GL Tape Methode zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus, da sie sowohl für eine natürliche Haarverlängerung als auch für das Hinzufügen von Volumen ideal ist. Das Coiffeur Team Laurentius hat diese Technik perfektioniert und bietet seinen Kunden damit eine weitere hochwertige Option, um ihren individuellen Frisurenwünschen gerecht zu werden.

Trotz des großen Erfolgs der GL Tape Methode bleibt die klassische Ultraschalltechnik weiterhin ein bedeutender Bestandteil der Dienstleistungen des Coiffeur Teams Laurentius. Die bewährte Methode hat sich als zeitlos effektiv erwiesen und wird von Kunden nach wie vor stark nachgefragt.

„Wir freuen uns, unseren Kunden die neuesten Entwicklungen im Bereich der Haarverlängerung bieten zu können. Die GL Tape Methode ermöglicht es uns, kreativer und vielfältiger zu arbeiten, während die klassische Ultraschalltechnik weiterhin eine zeitlose Option für Kunden bleibt, die auf bewährte Qualität setzen“, sagt Marjam Laurentius Inhaberin des Coiffeur Teams Laurentius.

Die GL Tape Methode bietet eine beeindruckende Kombination aus Flexibilität und Langlebigkeit. Die Tapes sind leicht und angenehm zu tragen, während sie gleichzeitig einen natürlichen Look und eine hervorragende Haarqualität gewährleisten.

Für Kunden, die sich für eine Haarverlängerung oder -verdichtung interessieren, bietet das Coiffeur Team Laurentius eine umfassende Beratung an, um die ideale Methode entsprechend den individuellen Bedürfnissen zu finden.

Leidenschaft – Herzblut – Perfektionismuss – 100% Kundenzufriedenheit, wird bei Laurentius gelebt. Kürzlich erst noch von der Zeitschrift myself in die Riege der besten 5 Friseursalons in Köln und Bonn gewählt.

Das Team wurde 2013 gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Top Salons in Bonn und Köln gearbeitet.

Die Friseure des Coiffeur Team Laurentius sind Experten für farbreiche und handwerklich ausgezeichnet umgesetzte Haarcolorationen, Schnitte & Styles. Unsere Spezialisten für Haarverlängerungen und Haarverdichtungen werden kontinuierlich geschult und arbeiten mit einem der besten Hersteller zusammen – Great Lenghts. Hier konnten die Spezialisten schon unzählige Haarverlängerung umsetzen und so die Herzen der Kunden höher schlagen lassen.

Kontakt

Coiffeur Team Laurentius

Marjam Laurentius

Budapester Straße 10

53111 Bonn

022898149078



http://www.laurentius.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.