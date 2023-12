DFB-Pokalfinale Tickets 2024 & Berlin-Eventreise

29.12.2023, Berlin: Live beim DFB-Pokalfinale dabei zu sein und das einzigartige Fußball-Event im Olympiastadion Berlin zu erleben, ist ein Traum für Fußballfans. Das spannendste Duell des deutschen Vereinsfußballs der Männer und die euphorische Stimmung beim Endspiel begeistern jedes Jahr über 74.000 Zuschauer. Mit dem exklusiven Reisepaket von Vietentours geht der Traum in Erfüllung – die heiß begehrten DFB Pokalfinale Tickets sind dabei schon inklusive. Passend zum Jubel- und Schlachtruf: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ hat der beliebte Veranstalter von Sport- und Fußballfanreisen das zentral gelegene Hotel „Berlin, Berlin“ neu im Programm – am Puls der Hauptstadt im Tiergartenviertel gelegen – direkt am Landwehrkanal und in unmittelbarer Nähe des Ku´damms.

Pokalfinale Tickets & Berlin-Programm „20er Jahre“

Das Arrangement mit zwei Übernachtungen vom 24. bis 26. Mai 2024 bietet weit mehr als Tickets und Hotel – im Programm ist u.a. ein geführtes Berlin-Kulturprogramm enthalten: unter dem Motto „Berlin der 20er Jahre“ erleben die Vietentours-Gäste, unter anderem mit dem Wintergarten, einem Spaziergang durchs Scheunenviertel und einer VIP-Bus-Tour durch das berüchtigte „Bermuda-Dreieck“, faszinierende Facetten und die Geschichte der glorreichsten Zeit Berlins. Ebenfalls mit der Firma VIP Bus Connection geht es am Samstag frühzeitig zum Olympiastadion, um in die einzigartige Atmosphäre des Pokalendspiels einzutauchen.

Ihr Ticket zur Jubiläums-Pokalparty: inklusive!

Ein weiteres Highlight des exklusiven Reisepakets ist die inzwischen 20te Vietentours-Pokalparty. Die Gäste dürfen sich am Vorabend des Pokalendspiels im reservierten Saal des Hotels bei Talks, Büfett und Getränken auf Fußballprominenz, Comedy und Live-Musik freuen. Regelmäßig anwesende Fußballexperten sind z.B. Reiner Calmund, Ede Geyer, Pal Dardai und Holger Fach. Einhellige Meinung der Vietentours-Gäste zu den bisherigen Pokalpartys in Berlin: legendär!

DFB-Pokalfinale 2024 – überraschende Finalisten möglich

Die Fieberkurve steigt jetzt besonders bei allen Fans der verbliebenen Mannschaften des Wettbewerbs. Überraschend: nur noch drei Bundesligisten befinden sich im Viertelfinale des DFB-Pokals, und nach der Auslosung ist klar: mit dem Duell Bayer Leverkusen gegen den VFB Stuttgart können maximal zwei Mannschaften aus der Bundesliga ins Halbfinale einziehen, und dafür müssten die Borussen aus Mönchengladbach den 1. FC Saarbrücken bezwingen. Der Underdog aus der 3. Liga hatte im Achtelfinale Eintracht Frankfurt aus dem Pokal geworfen. Erneut Hoffnung, in einem Heimspiel und erstmalig in der Vereinsgeschichte, die begehrte Trophäe zu erringen, kann sich Hertha BSC Berlin machen. Dafür ist vorerst ein Sieg im Viertelfinale gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern Pflicht. In der vierten Paarung werden St. Pauli und Fortuna Düsseldorf um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

DFB-Pokalfinale: Reise & Tickets online buchen

Egal, wer es ins Pokalfinale schafft, die Tickets und Reisen werden, wie immer, ausverkauft sein. In jedem Fall lohnt sich deshalb eine frühzeitige Buchung des legendären Reisepakets. Alle Informationen zu Leistungen, Eintrittskarten, Hotel und Kultur-Programm findet der Fußball-Enthusiast und Berlin-Liebhaber unter: www.vietentours.com

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl über die Olympischen Spiele bis zu den Handball- und Fußball-EMs und WMs. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

