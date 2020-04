Ghanas Präsident legt Grundstein für 17 MW Photovoltaik Projekt

Das Bestreben der ghanaischen Regierung, Arbeitsplätze zu schaffen und den Lebensunterhalt der Ghanaer, insbesondere der Menschen im Norden, zu verbessern, sorgt für Aufschwung. Mit der Grundsteinlegung bringt Präsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ein neues Photovoltaik Projekt in der Upper West Region auf den Weg. Rund 3.000 Gäste nahmen an der Zeremonie unter Leitung des Präsidenten teil – darunter weitere hochrangige Regierungsbeamte, Amts- und traditionelle Würdenträger, der deutsche Konsul sowie Einwohner.

Tractebel begleitet den Bau des Projekts als Owner‘s Engineer mit Unterstützung von Ghanas größtem Stromversorger, Volta River Authority (VRA). Beide Unternehmen errichten zwei Photovoltaik Kraftwerke in der Sahelzone mit einer Gesamtkapazität von 17 MW.

Die Projekte sind Teil des VRA-Programms für Erneuerbare Energien und werden dem Land helfen, die eigenen Ressourcen besser zu nutzen. Die Anlagen entstehen in den Städten Lawra und Kaleo und verfügen über geplante Kapazitäten von 4 MW bzw. 13 MW. Beide werden voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig gestellt.

Die deutsche Regierung finanziert das Projekt über die KfW durch einen günstigen Kreditvertrag zwischen der deutschen und der ghanaischen Regierung.

Langjährige Zusammenarbeit

Die VRA und Tractebel Germany (ehemals Lahmeyer International) arbeiten seit langem zusammen und sind für ihre Expertise im Bereich Erneuerbarer Energien bekannt. So beaufsichtigte Tractebel den Bau des 2,5 MW Solarprojekts Navrongo als Owner‘s Engineer, der 2013 in Betrieb ging. Unsere Experten schulen die Mitarbeiter des Kunden im Bereich Erneuerbarer Energien mit Schwerpunkt auf Photovoltaik, Windenergie und CSP (Concentrated Solar Power). Auch die gemeinsame Planung von ersten Pilotprojekten gehört zum Aufgabengebiet. Umfangreiche Studien und Messungen sowie Konzepte zur Integration Erneuerbarer Energien in das Portfolio der VRA sind in Zusammenarbeit mit Tractebel entstanden.

Über Tractebel

Als aktiver Treiber der Energiewende bietet Tractebel umfassende Engineering- und Beratungsleistungen über den gesamten Lebenszyklus seiner Kundenprojekte, einschließlich Design und Projektmanagement. Als eines der größten Ingenieurgesellschaften der Welt mit mehr als 150 Jahren Erfahrung ist es unsere Mission, die Welt von morgen aktiv mitzugestalten. Mit rund 5.000 Experten und Niederlassungen in 33 Ländern erarbeiten wir multidisziplinäre Lösungen in den Bereichen Energie, Wasser und Infrastruktur. www.tractebel-engie.de

Bereits im Dezember 2014 hatte Tractebel mit Sitz in Brüssel die Lahmeyer Gruppe erworben. Im Januar 2019 hat sich die Lahmeyer International in Tractebel Engineering GmbH umbenannt, ebenso wie die Lahmeyer Gruppengesellschaften Tractebel Hydroprojekt GmbH mit Sitz in Weimar, Tractebel GKW GmbH mit Sitz in Mannheim und OOO Tractebel Engineering mit Sitz in Moskau. Weitere Lahmeyer Gruppengesellschaften werden folgen. Von der gemeinsamen Stärke der Tractebel Gruppe profitieren unsere Kunden wie Entwicklungsbanken, Ministerien für Energie und Wasser sowie Energieversorgungsunternehmen weltweit.

